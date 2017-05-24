أخبار عاجلة

مساء dmc - آخر عمليات النصب العقاري اللي قامت بيها شركة "اسيتس" من خلال "مشروع سواني" -
ضبط 5 طن و500 كيلو بلح "مجهولة المصدر" في المنوفية -
بالصور.. ضبط 12 متسولا بالأماكن السياحية في بورسعيد -
محافظ الإسماعيلية يستقبل مسؤولًا بـ"المالية" -
إزالة 580 حالة تعدي على أراضي الدولة في قنا -
الشرطة البريطانية تتوقف عن تبادل المعلومات مع الولايات المتحدة -
إطلاق سراح امرأة تم القبض عليها على خلفية هجوم مانشستر -
عدوى المسالك البولية تهاجم النساء في حمامات السباحة -
الأخبار المتوقعة اليوم الخميس 25 مايو 2017 -
غدا.. دار الإفتاء تنظم احتفالا رسميا لاستطلاع هلال رمضان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

58 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وبيلاروسيا

Google+ Print
58 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وبيلاروسيا 58 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وبيلاروسيا

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن العلاقات السياسية والاقتصادية بين وبيلاورسيا، تشهد حاليًا حراكًا غير مسبوقًا، خاصة في ظل حرص الرئيسين المصري والبيلاروسي وحكومتي البلدين على تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في كافة المجالات.

وقال "قابيل": إن " تضع نصب أعينها مسؤولية تشجيع المستثمرين ورجال الأعمال المصريين والأجانب بهدف ضخ مزيد من الاستثمارات في المشروعات ذات القيمة المضافة"، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على توفير بيئة أعمال ملائمة تتسم بالتنافسية والشفافية وزيادة القدرة على اختراق الأسواق العالمية، بما يسهم في جعل مصر أحد أهم مقاصد الاستثمار على المستويين الإقليمي والدولي.

شاهد أيضا

جاءت كلمة الوزير أمام اجتماع المائدة المستديرة الذي عقد بمقر غرفة التجارة والصناعة بالعاصمة البيلاروسية "منسك" على هامش أعمال اللجنة التجارية المصرية البيلاروسية المشتركة وبحضور وزير التجارة البيلاروسي فلاديمير كولتوفيتش.

وحول أهمية عقد اجتماعات اللجنة التجارية المشتركة، أكد قابيل أن اللجنة التجارية المصرية البيلاورسية المشتركة تمثل منبرًا مهمًا لدعم التعاون الصناعي والاستثماري وزيادة معدلات التبادل التجاري وتحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين، لافتًا إلى أن أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ العام الماضي ما يقرب من 58 مليون دولار منها نحو 14 مليون دولار صادرات مصرية و 44 مليون دولار واردات، مشيرًا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين شهد خلال شهر يناير وفبراير من العام الجاري تقدمًا ملموسًا، حيث بلغ 15 مليون دولار، كما تحتل بيلاروسيا المركز الـ93 في قائمة الدول المستثمرة بالسوق المصري بإجمالي استثمارات تبلغ 1,4 مليون دولار.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
مصر تنجح في انتزاع قرار أممي لمكافحة الإرهاب

مصر تنجح في انتزاع قرار أممي لمكافحة الإرهاب

خبير استراتيجي: مصر معنية بالسودان أكثر من السودانين أنفسهم

خبير استراتيجي: مصر معنية بالسودان أكثر من السودانين أنفسهم

8 الصبح - شوف أهم وابرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى تصدرت الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - شوف أهم وابرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى تصدرت الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - تقريرعن بروتوكول تعاون بين مؤسسة مصر الخير ووزارة الداخلية للتفريج عن الغارمات

8 الصبح - تقريرعن بروتوكول تعاون بين مؤسسة مصر الخير ووزارة الداخلية للتفريج عن الغارمات