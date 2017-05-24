«بكري» يتقدم ببيان عاجل للرد على تصريحات أمير قطر

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

تقدم النائب مصطفى بكري، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ببيان عاجل للدكتور علي عبد العال، من أجل تحديد جلسة عامة يشارك فيها وزير الخارجية، سامح شكري، للرد على ما تقوم به الحكومة القطرية ضد مصر، مطالبًا بالكشف عن التحركات لمواجهة "إرهاب قطر" من خلال دعمها جماعة الإخوان، حسب تعبيره.

شاهد أيضا

وأشار بكري، في بيانه إلى أن التصريحات التي أدلى بها أمير قطر، ومنها إعلان دعمه لجماعة الإخوان باعتبارها فصيلا سياسيا لا جماعة إرهابية، إضافة إلى تهديد الأمن القومى من خلال الاستقواء ببعض الدول الإقليمية، مما يعد مؤامرة ضد الدولة المصرية.