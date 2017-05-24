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البورصة تربح 5.7 مليار جنيه في ختام التعاملات

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البورصة تربح 5.7 مليار جنيه في ختام التعاملات البورصة تربح 5.7 مليار جنيه في ختام التعاملات

التحرير

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أغلقت مؤشرات البورصة، تعاملات جِلسة اليوم الأربعاء، على صعود جماعي، وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 5.7 مليار جنيه بدعم من مشتريات عربية وأجنبية. 

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وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" لأنشط ثلاثين شركة مقيدة بنسبة 0.72% ليصل إلى مستوى 12884.44 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 70" للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.48% ليصل إلى مستوى 585.87 نقطة، بينما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.68% ليصل إلى مستوى 1372.47 نقطة. 

واتجهت تعاملات العرب والأجانب نحو الشراء بصافي مشتريات 97.3 مليون جنيه، و27.2 مليون جنيه، بينما مالت تعاملات المصريين نحو البيع بصافي مبيعات 106.6 مليون جنيه.

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التحرير

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