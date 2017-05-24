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الغرفة التجارية بأسوان: التجارة مع السودان لم تتأثر بالخلاف السياسي

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الغرفة التجارية بأسوان: التجارة مع السودان لم تتأثر بالخلاف السياسي الغرفة التجارية بأسوان: التجارة مع السودان لم تتأثر بالخلاف السياسي

التحرير

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قال محمد أبو القاسم رئيس الغرفة التجارية بأسوان، إن الحرب الكلامية بين القاهرة والخرطوم بشان الاتهامات التي وجهتها الخرطوم لمصر فيما يتعلق بملف دارفور، لم تؤثر على حركة التجارة بين البلدين عبر منفذي أرقين وقسطل على الحدود المصرية السودانية جنوب أسوان.

وأضاف أبو القاسم، في تصريحات لـ"التحرير" أن العلاقات بين الشعبين لن تتأثر بأي إطار سياسي، حيث استمرت اليوم الأربعاء حركة التجارة ونقل الركاب بريًا بين البلدين بشكل طبيعي.

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ولفت رئيس الغرفة التجارية بأسوان إلى أن الأزمة لم تلقِ بظلاها على مسار حركة التجارة ونقل الجمال (الإبل) السودانية إلى ، في ظل تعامل السودان بنظام اللامركزية على مستوى ولاياته.

واتهام الرئيس السوداني عمر البشير، مصر، بدعم الحركات المتمردة في دارفور، فيما ردت الخارجية المصرية على الاتهام بـ"أنها تحترم سيادة السودان على أراضيها ولا تتدخل في شئون الدول".

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التحرير

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