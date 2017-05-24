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إجراءات أمنية مشددة في أمستردام قبل نهائي «ستوكهولم»

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إجراءات أمنية مشددة في أمستردام قبل نهائي «ستوكهولم» إجراءات أمنية مشددة في أمستردام قبل نهائي «ستوكهولم»

التحرير

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وضعت الشرطة الهولندية في حالة التأهب القصوى بمدينة أمستردام، عقب الاعتداء الدامي الذي وقع في مدينة مانشستر الإنجليزية، الذي وقع الإثنين الماضي، وذلك في ظل الحشود الكبيرة المتوقعة اليوم الأربعاء، لمتابعة نهائي الدوري الأوروبي "يوروبا ليج" بين فريقي أياكس ويونايتد.

وقُتل 22 شخصًا، وأصيب العشرات، عندما فجّر انتحاري نفسه في قاعة "مانشستر آرينا" في ختام حفل للمغنية الأميركية أريانا جراندي في وقت متأخر من ليل الإثنين.

وستنقل المباراة المقامة في ملعب "فريندز أرينا" بالعاصمة السويدية ستوكهولم، عبر شاشات عملاقة في ساحة المتحف الشهيرة في أمستردام، والمتوقع أن يحتشد فيها أكثر من 100 ألف مشجع.

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وقال رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الهولندي ديك شوف لصحيفة "تليجراف" البريطانية،  "تم نشر عدد كبير من ضباط الشرطة، إلى جانب ضباط أمن البلدية، وشدد على أن إجراءات أمنية مشددة ستتخذ في أمستردام بعد الإعتداء، لكنه حث الناس على أن يكونوا في حالة حذر، وأن يراقبوا الأمور ويبلغوا عن أي تصرف مشبوه على الفور".

ويلتقي مانشستر يونايتد وأياكس أمستردام، في نهائي يشكل محطة فاصلة للفريق الإنجليزي الذي يعوّل على إحراز اللقب للمشاركة في دوري الأبطال الموسم المقبل، بعدما أنهى الموسم سادسا في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، وهو مركز لا يؤهله للمشاركة في المسابقة الأوروبية الأبرز.

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التحرير

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