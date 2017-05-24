«تهمته الحقيقية الدفاع عن الوطن».. 7 مشاهير تضامنوا مع خالد علي

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أعلن عدد من الشخصيات العامة ونجوم المجتمع تضامنهم مع المحامى خالد على والعضو هيئة الدفاع عن قضية جزيرتى "تيران وصنافير"، بعد اتهامه بارتكابه فعل فاضح بعد إشارته بـ"إصبعه" بصورة مسيئة بعد حكم مصرية الجزيرتين، ويرصد موقع "التحرير - لايف" أبرز تعليقات المشاهير التى تضامنت معه بالتقرير التالى..

1- يوسف الحسيني

غرّد الإعلامي يوسف الحسيني، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، قائلًا: "فعل فاضح ؟!! لا أستطيع أن أمنع نفسي من التضامن مع الرفيق والصديق خالد علي، وإن اختلفنا في بعض التفاصيل أو كثيرها إلا أننا ٢٥ يناير وأفتخر".

2- عمرو حمزاوي

أبرز عمرو حمزاوي، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، تضامنه مع خالد علي، قائلاً: "تضامنًا مع المحامي المحترم والمدافع عن الحق والحرية".

3- مالك عدلي

نشر المحامي مالك عدلي، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، صور ولقطات من توافد المحامين وبعض الشخصيات العامة على محكمة شمال القاهرة التي يتم فيها التحقيق مع خالد علي، وعلّق عليها قائلًا: "أعداد مشرفة وعظيمة من الزملاء المحامين ما زالت تتوافد علي سراي النيابة تضامنًا مع أ.خالد علي .. وما زلنا في انتظار بدء التحقيق".

4- ليليان داوود

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علّقت الإعلامية ليليان داوود على تهمة خالد علي المنسوبة إليه، قائلة: "الظلم فعل فاضح، القتل فعل فاضح حبس الشباب فعل فاضح تجويع الناس فعل فاضح".

5- علاء الأسواني

كتب الأديب علاء الأسواني تدوينة على حسابه الخاص بموقع "تويتر"، تحمل: "تهمة خالد على الحقيقية هى الدفاع عن أرض الوطن، متضامن مع محامى الشعب النبيل الشجاع خالد على".

6- حمدين صباحي

قال المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي: "خالد علي صوت الثورة الجسور".

7- طارق العوضي

تضامن المحامي طارق العوضي مع خالد قائلاً: "خالد علي أعلنها دومًا أنه جاهز لأداء الثمن، ونحن معك يا صديقي، نزود عن تراب الوطن وكرامة المواطن".