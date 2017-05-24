بالصور.. محافظ الأقصر يقود حملة لإزالة التعديات على نهر النيل

الأقصر - محمد محروس:

شهدت مدينة القرنة غرب الأقصر، اليوم الأربعاء، حملة مكبرة لإزالة التعديات على نهر النيل، تنفيذًا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإزالة التعديات على أملاك الدولة.

وبدأت الحملة التي قادها، محافظ الأقصر محمد بدر، بمشاركة اللواء حاتم البيه السكرتير العام للمحافظة، واللواء عصام الحملي مدير الأمن، والمستشار العسكري بمنطقة جزيرة البعيرات..

وأمهلت سلطات المحافظة، المتعدين، فرصة لنقل معداتهم من الأماكن التي جرى الاعتداء عليها، واستغلالها في مشروعات كافيتريات ومطاعم على حرم نهر النيل دون وجه حق، قبل بدء الإزالة.