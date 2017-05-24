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بالصور.. محافظ الإسكندرية يقود إزالة تعديات على 38 فدانًا بالمنتزه

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مصراوي Masrawy

حملة ازالة تعديات (1)حملة ازالة تعديات (1)

حملة ازالة تعديات (2)حملة ازالة تعديات (2)

حملة ازالة تعديات (3)حملة ازالة تعديات (3)

حملة ازالة تعديات (4)حملة ازالة تعديات (4)

حملة ازالة تعديات (5)حملة ازالة تعديات (5)

حملة ازالة تعديات (6)حملة ازالة تعديات (6)

حملة ازالة تعديات (7)حملة ازالة تعديات (7)

حملة ازالة تعديات (8)حملة ازالة تعديات (8)

حملة ازالة تعديات (9)حملة ازالة تعديات (9)

حملة ازالة تعديات (10)حملة ازالة تعديات (10)

حملة ازالة تعديات (11)حملة ازالة تعديات (11)

حملة ازالة تعديات (12)حملة ازالة تعديات (12)

الإسكندرية – محمد عامر:
قاد الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، اليوم الأربعاء، حملة إزالة لتنفيذ ٣٧ قرار تعديات واقعة على أراض ملك للدولة، بمساحة ٣٨ فدانًا تابعة للأوقاف بشارع مصطفى كامل بحي منتزه ثان شرق المدينة.

وشدد "سلطان" على مسئولي الأوقاف، تأمين الأرض وتعيين حراسة أمنية عليها عقب الانتهاء من أعمال الإزالة وتسوية الأرض، قائلا: "لا أحد فوق القانون.. ولن نسمح بعودة التعديات أو التنازل عن حق الدولة بأي شكل من الأشكال".

وطالب المحافظ، بمنع أي تصرف في أي قطعة أرض جرى إزالة التعديات عليها دون الرجوع للمحافظة، مؤكدًا على الانتهاء من إزالة كافة المخالفات في الفترة الزمنية المحددة، والخطة الموضوعة، على مستوى المحافظة.

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