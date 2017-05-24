بالصور.. أول "بيت مال" بكفر الشيخ يصرف إعانات للسوريين

كفر الشيخ - إسلام عمار:

مبنى يتكون من حجرات صغيرة، يضم في الدور الأرضي، مكاتب إدارية، ومخزنًا للقمح والمعدات التي يحتاجها المعاقون، وأعلاه، معمل للتحاليل الطبية، وبجواره مسجد أقيم بالجهود الذاتية، جرى ضمه للأوقاف مؤخرًا. هذا هو بيت مال قرية كفر المرازقة التابعة لمركز قلين بكفر الشيخ.

"132 أسرة سورية تُصرف لها إعانات شهرية.. صحيح مبلغها ضئيل لكن هذه إمكانياتنا".. كانت تلك كلمات محمد تراب، رئيس لجنة الزكاة ببيت المال بقرية كفر المرازقة لـ"مصراوي"، عندما طُرح عليه حقيقة ما يتداوله أهالي القرية، حول صرف إعانات للسوريين.

وأكد رئيس لجنة الزكاة، أن مجموعة من السوريين، ترددوا على القرية بنهاية عام 2015 والعام الماضي 2016، ووجههم الأهالي بالذهاب إلى بيت المال، وبناءً عليه قرر مجلس الإدارة تخصيص مبلغ شهري لهم، بواقع 50 جنيهًا لكل أسرة، مشيرا إلى عدم صرف إعانات للحالات الفردية.

وأشار إلى ضآلة المبلغ الشهري المذكور، نظرًا للإمكانيات المحدودة لبيت المال، وتتعلق بعملية الدعم، لا سيما أن هناك أسرًا وأيتامًا من أبناء القرية بعدد 119 حالة، يتكفل بهم بيت المال، موضحًا أنه يعد الأول من نوعه الذي يتخذ مثل هذه الخطوة مع السوريين، الذين لجأوا لمحافظة كفر الشيخ.

وكشف "تراب" عن حصول بيت المال على صورة ضوئية، لجوازات هؤلاء، وأثبتت فعليًا أنهم يحملون الجنسية السورية، وأغلبهم يقيمون بمدينة حلب، ويعملون بمهن مختلفة منهم: الموظف، والسائق، والتاجر، وأصحاب عقارات، مشيرًا إلى استعداد بيت المال لرفع قيمة الإعانة الشهرية المخصصة لهم، ولكن بحسب الدعم الذي يتلقاه بيت المال.

يذكر أن بيت مال قرية كفر المرازقة، يضم مستوصفًا طبيًّا يشمل 3 عيادات طبية: أسنان، وقلب، وأنف وأذن وحنجرة، وعظام، ودارًا لتحفيظ القرآن الكريم، ومحطة لتنقية المياه لجميع أهالي القرية، ومقابر للصدقة.