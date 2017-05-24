محافظ البحر الأحمر يبحث تركيب 420 كاميرا مراقبة بالغردقة

البحر الأحمر- أحمد عوض:

عقد اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، اجتماعا، اليوم الأربعاء، بالديوان العام، لبحث سرعة البدء في تركيب كاميرات المراقبة بالشوارع الرئيسية والميادين بمدينة الغردقة، بحضور المهندس رأفت هندي، مساعد وزير الاتصالات، واللواء عبد الفتاح تمام السكرتير العام، واللواء علي شوكت، رئيس مدينة الغردقة، وبعض مهندس الشركة المصرية للاتصالات.

أكد المحافظ، خلال كلمته، على سرعة بدء تركيب الكاميرات بالميادين الرئيسية بمدينة الغردقة، مشدداً على أهمية التنسيق بين الشركة المصرية للاتصالات وجهاز اتصالات الشرطة ومجلس مدينة الغردقة، لاستغلال البنية التحتية الموجودة وعدم تكرار الحفر والتكسير بالشوارع والميادين حفاظاً على المال العام.

وأضاف المحافظ: "نستهدف تغطية جميع مناطق الغردقة بكاميرات المراقبة، والتعاون بين الجميع مهم لتحديد أماكن تلك الكاميرات والعدد الذي سيتم تركيبه بالميادين والشوارع بالمدينة السياحية".

ولفت مهندسو اتصالات الشرطة بالمحافظة إلى تركيب 420 كاميرا بالغردقة، تختلف بين الثابتة والمتحركة، وربطها جميعا بشرطة النجدة بالمحافظة.