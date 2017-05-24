شويجو: الإنفاق العسكري الأمريكي يفوق الروسي بـ 11 ضعفاً

موسكو – (أ ش أ):

أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، أن حجم النفقات العسكرية الأمريكية تزيد عن مثيلاتها الروسية بمقدار 11 ضعفاً، كما تزيد النفقات العسكرية الصينية على النفقات العسكرية الروسية بمقدار 3 مرات.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن شويجو - في كلمة له اليوم أمام مجلس الاتحاد (الشيوخ) الروسي - قوله: " يقل حجم نفقاتنا العسكرية عن النفقات العسكرية الأمريكية بمقدار 11 مرة، كما أنها تبلغ ثلث النفقات العسكرية الصينية".

ويبلغ حجم الأموال التي تصرفها الدولة بالنسبة للعسكري الأمريكي الواحد – 510 آلاف دولار في السنة، وبالنسبة للعسكري البريطاني – 377 ألف دولار والعسكري الصيني – 170 ألف دولار والعسكري الروسي – 54 ألف دولار.

ومع ذلك؛ أكد شويجو أن روسيا تمكنت من تحقيق التكافؤ السياسي بينها وبين الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلنطي (ناتو).

يذكر أن تصريحات وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو هذه، جاءت اليوم الأربعاء، خلال إحدى الجلسات التي يعقدها مجلس الاتحاد الروسي بشكل منتظم تحت عنوان "ساعة الحكومة". وذلك للاستماع إلى تقارير الوزراء حول نتائج عمل وزاراتهم.