دراسة: "انستجرام" و"سناب شات" يعززان الشعور بالنقص

كتبت - ميرا ماهر:

أثبتت دراسة حديثة أن الشبكات الاجتماعية، وعلى رأسها "انستجرام" و"سناب شات" تسبب ضرراً نفسياً لمستخدميها بحسب موقع "thetab".

وتظهر الدراسة أن انستجرام من أكثر الشبكات الاجتماعية تأثيراً على الشباب، وبالرغم من أنه يؤثر بالسلب على النوم، وشكل الجسد، والوحدة، والاكتئاب، والتحكم، والخوف من الاضطراب، لكنه أيضاً يعزز إبراز الهوية في بعض التقييمات الإيجابية.

وأرجعت الدراسة السبب في إصابة العديد بالاكتئاب جراء استخدام الشبكات الاجتماعية، هو شعور المستخدمين بأن الآخرين يستمتعون بوقتهم وسعداء، أو يقارنون الصور المعدلة بالحياة العادية، وهو ما ينمي شعور اليأس لدى الشباب.