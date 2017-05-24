ضبط «قهوجي» أدى الامتحانات بدلا من لاعب في الشرقية

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إسلام عبد الخالق

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، منذ قليل، من ضبط "قهوجي" لقيامه بتأدية امتحان مادة اللغة الإنجليزية في امتحانات شهادة دبلوم المدارس الثانوية الفنية بالزقازيق، بدلًا من لاعب كرة قدم بأحد أندية الدوري الممتاز.

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تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء هشام خطاب، مدير المباحث الجنائية، يفيد بضبط المدعو "هشام.خ.أ" 21 عامًا، عامل بمقهى، لقيامه بتأدية الامتحان بدلًا من "أحمد.خ.م" وشهرته "كارلوس" 19 عامًا، طالب، مُقيم بمدينة الزقازيق؛ لانشغال الأخير بتدريبات كرة القدم بفريق "النصر للتعدين".



تم التحفظ على العامل، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



