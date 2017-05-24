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«التحرير» تنشر التشكيل الجديد لأعضاء المجلس الأعلى للطرق الصوفية

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«التحرير» تنشر التشكيل الجديد لأعضاء المجلس الأعلى للطرق الصوفية «التحرير» تنشر التشكيل الجديد لأعضاء المجلس الأعلى للطرق الصوفية

التحرير

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كتب باهر القاضى 

انتهت اللجنة المشرفة على انتخابات عضوية المجلس الأعلى للطرق الصوفية، اليوم الأربعاء، من فرز الأصوات على انتخابات الأعضاء لمدة ثلاث سنوات.

وانعقدت لجنة انتخابات الطرق الصوفية بمشاركة 57 شيخًا من أصل 72، تحت إشراف عبد الهادي القصبي، شيخ مشايخ الطرق الصوفية، واللواء محمد أيمن عبد التواب، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، والدكتور عمرو عبد الرحيم المستشار القانوني لمحافظة القاهرة

وأعلنت اللجنة نتيجتها بفوز 10 مشايخ من أصل 14 شيخًا تقدموا بترشيحهم ،حيث حضر 66 شيخ طريقة وأبطل ثلاثة منهم أصواتهم، وجاءت نتيجتها كالتالي:

- الشيخ حسين سلامة الراضي، شيخ الطريقة الحامدية.

- الشيخ عبد الرحيم محمد العزازي، شيخ الطريقة العزازية.

- الشيخ مختار علي محمد، شيخ الطريقة الدسوقية المحمدية.

- الشيخ محمد علي عاشور، شيخ الطريقة البرهانية.

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- الشيخ محمد علاء الدين ماضي أبو العزائم، شيخ الطريقة العزمية.

- الشيخ أحمد الصاوي، شيخ الطريقة الصاوية.

- الشيخ سالم جابر حسين الجازولي، شيخ الطريقة الجازولية.

- عمرو العفيفي، شيخ الطريقة العفيفية.

- الدكتور محمد أبوهاشم، شيخ الطريقة الهاشمية.

- الشيخ سامح المرزوقي، شيخ الطريقة المرزوقية.

فيما شهدت الانتخابات انسحاب الشيخين: سعيد حسن الشناوي، شيخ الطريقة الشناوية، والشيخ عبدالله المحجوب شيخ الطريقة المحجوبية.

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