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فيديو| السيسي للبشير: «سياستنا شريفة.. وعمرنا ما هنكون ديل لحد»

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فيديو| السيسي للبشير: «سياستنا شريفة.. وعمرنا ما هنكون ديل لحد» فيديو| السيسي للبشير: «سياستنا شريفة.. وعمرنا ما هنكون ديل لحد»

التحرير

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وجهت مذيعة التليفزيون المصري سؤالًا للرئيس عبد الفتاح ، خلال مؤتمره الصحفي اليوم الأربعاء، مع المستشار النمساوي كريستيان كيرن، قالت فيه: "ما ردكم على تصريحات الرئيس السوداني عمر البشير، حول مصادرة الجيش السوداني لمدرعة مصرية، كانت ضمن صفوف المتمردين؟".

ورد الرئيس قائلًا:"نحن دولة تحترم نفسها والآخرين.. ومصر حريصة على عدم التدخل في شئون الآخرين ولا تتأمر على جيرانها،  أكدت في مؤتمر القمة العربية الإسلامية الأمريكية الأخير، على ضرورة وضع استراتيجية واضحة لمكافحة الإرهاب، ولم يكن من الطبيعي أن أنادي بذلك وأنا اتآمر على غيري، أو أعود لأجد من يتهمنا بمثل هذا الاتهام.. مصر تقوم بالبناء ولا تقوم بهذه الإجراءات الخسيسة".

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وتابع: "احنا بندين الإرهاب، وسياستنا شريفة في زمن عز فيه الشرف.. ولنا وجه واحد فقط.. وعمرنا ما هنكون ديل لحد، لو فيه مشكلة بيني وبين أي دولة بنحلها بالحوار ولا نقوم بصناعة المؤامرات.. طول ما أنا موجود في مكاني مش هيحصل كدا.. وعمرنا ما هنتهز طول ما الشعب المصري أيد واحدة".

 

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التحرير

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