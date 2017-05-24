5 لاعبين يهددون عرش نادال في «رولان جاروس»

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تتبقى أيام قليلة على إنطلاق بطولة رولان جاروس، ثاني بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى، والتي ستنطلق فعالياتها يوم 28 من الشهر الجاري، حيث يدخل الإسباني رافائيل نادال البطولة كأقوى المرشحين للتتويج باللقب العاشر في تاريخه بالبطولة كرقم قياسي.

ونجح المصنف الرابع عالميًا في تقديم مستويات مميزة للغاية على الملاعب الترابية هذا العام، وذلك من خلال تحقيق 17 انتصارًا متتالي حقق خلالهم ألقاب بطولات مونتي كارلو ومدريد للأساتذة إلى جانب لقب بطولة برشلونة، وهو ما يأمل نقله لبطولة رولان جاروس، ليتوج بأول ألقابه في الجراند سلام منذ 14 عامًا إلى جانب الحصول على اللقب الـ15 بشكل عام ليصبح ثاني أكثر اللاعبين تتويجًا في التاريخ خلف السويسري روجر فيدرير الذي يملك في رصيده 18 لقبًا.

وما يعزز من حظوظ نادال في التتويج باللقب هذا العام المستوى الباهت الذي يقدمه كل من المصنف الأول عالميًا أندي موراي والمصنف الثاني نوفاك دجوكوفيتش، إلى جانب إنسحاب روجر فيدرير من موسم الملاعب الترابية بالكامل للتركيز على بطولة ويمبلدون، ولكن يبقى موراي ودجوكوفيتش مرشحان بالطبع للتتويج باللقب.

وسيكون التهديد الحقيقي لنادال في نسخة هذا العام صادر من 5 لاعبين يقدمون مستويات لافتة للنظر في الأونة الأخيرة نستعرضهم معكم في السطور التالية كالأتي:

1- دومينيك تيم

نجح دومينيك تيم في أن يكون اللاعب الوحيد الذي يتغلب على نادال على الملاعب الترابية هذا العام، وذلك في ربع نهائي بطولة روما للأساتذة، ليرتقي إلى التصنيف السابع عالميا بفضل عروضه الجيدة هذا الموسم، كما وصل إلى نهائي بطولتي برشلونة ومدربد وخسر أمام نادال ولكن فوزه الأخير في روما يمنحه دفعة معنوية في رولان جاروس.

ونجح تيم في الوصول إلى نصف نهائي رولان جاروس العام الماضي، ومن شأن فوزه هذا العام على كل من نادال وموراي أن يمنحه ثقة كبيرة، خاصة أن الملاعب الترابية هي المفضلة لديه بعد أن حقق 6 ألقاب من أصل 8 طوال مسيرته على تلك النوعية من الملاعب، ويعد تيم المرشح الثالث للفوز باللقب هذا العام خلف كل من نادال ودجوكوفيتش.

2- ستانيسلاس فافرينكا

ليس من الصعب على اللاعب السويسري، أن يتوج باللقب هذا العام خاصة أنه وسبق له وأن توج بثلاث ألقاب في بطولات الجراند سلام، من بينها لقب رولان جاروس تحديدًا في عام 2015، وعلى الرغم من عدم ظهوره بشكل قوي هاذ العام وفشله في تخطي الدور الثالث في أي بطولة شارك بها هذا العام على الملاعب الترابية، إلا أنه قادر على رفع مستواه في البطولات الكبرى وعلى الملاعب الترابية التي توج عليها من قبل بـ6 ألقاب.

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3- فابيو فونيني

على الرغم من عدم ترشيح الكثيرون للاعب الإيطالي بالتتويج بلقب رولان جاروس، إلا أن فونيني قادر على إحداث المفاجأة حيث سبق له وأن توج على الملاعب الترابية بأربعة ألقاب من قبل وأقصى المصنف الأول عالميا أندي موراي من بطولة روما هذا العام في أداء مبهر إلى جانب تفوقه على نادال في العديد من المباريات في الأعوام الأخيرة على الملاعب الترابية، وسيسعى لتحقيق نتيجة أفضل من الوصول إلى ربع نهائي عام 2011 عندما خرج أمام نوفاك دجوكوفيتش.

4- بابلو كويفاس

يعد اللاعب الأوروجوياني من المفاجأت السارة لهذا الموسم وذلك بعدما نجح في الوصول إلى ربع النهائي في 3 بطولات من الأساتذة، ليربهن على قدرته في إزعاج المرحشين في رولان جاروس هذا العام، ونجح كويفاس في التغلب على ألكساندر زفيريف بطل بطولة روما في بطولة مدريد، كما تغلب على فافرينكا في مونتي كارلو وحصل على لقب ساو باولو في شهر مارس الماضي، وسيهدف إلى تحقيق نتيجة أفضل من الوصول إلى الدور الثالث في عام 2015 عندما انهزم أمام مونفيس وفي العام الماضي عندما خسر أمام بيرديتش.

5- ألبرت راموس فينولاس

ظهر فينولاس بمستوى لافت للنظر على الملاعب الترابية هذا الموسم، وذلك بوصوله إلى نهائي مونتي كارلو، والخسارة من نادال بعد التفوق على كل من موراس وسيليتش وبويل في طريقه للمباراة النهائية.

كما وصل إلى ربع نهائي برشلونة حيث خسر بصعوبة شديدة من المصنف الأول عالميًا موراي، وتمكن العام الماضي من الوصول إلى ربع نهائي رولان جاروس حيث خسر أمام حامل اللقب حينها ستانيسلاس فافرينكا.