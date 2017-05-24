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بتهمة التهرب الضريبي.. المحكمة الإسبانية تؤيد حبس ميسي 21 شهرًا

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بتهمة التهرب الضريبي.. المحكمة الإسبانية تؤيد حبس ميسي 21 شهرًا بتهمة التهرب الضريبي.. المحكمة الإسبانية تؤيد حبس ميسي 21 شهرًا

التحرير

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أكدت المحكمة الإسبانية العليا، العقوبة المفروضة على الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم برشلونة، ووالده خورخي بسبب إدانتهما في 3 قضايا متعلقة بالتهرب الضريبي، وهي "الحبس 21 شهرًا"، وذلك حسبما أفادت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، اليوم الأربعاء.

وأضافت الصحفية أن مهاجم برشلونة، ووالده خورخي لن يدخلا السجن فعليًا لكن ستسجل بسجلاته، لأن عقوبة الحبس مع وقف التنفيذ، وتقل عن 24 شهرًا.

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يذكر أن المحكمة لم تقتنع في وقت سابق بالأدلة التي قدمها اللاعب، البالغ راتبه الأسبوعي 350 ألف دولار من نادي برشلونة، فرفضت التماسا من هيئة الدفاع التي كانت ترغب في تبرئته ووالده من تهم التهرب بين عامي 2007 و2009 من الضريبة، فأصدرت الحكم عليهما بحضورهما شخصياً بجلسة النطق بالإدانة.

واتهمت مصلحة الضرائب ميسي ووالده، بعدم دفع ما يعادل 4 ملايين و400 ألف دولار مستحقات ضريبية عليه لإدارتها، كما تمّ تغريمه ما يساوي مليونين و200 ألف دولار، أي ما يعادل راتبه لستة أسابيع، وبتغريم والده مبلغ مليون و700 ألف من الدولارات.

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التحرير

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