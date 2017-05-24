حاصل على الثانوية ووالده مصلح أحذية.. «نيشان» قصة نجاح من رحم المعاناة

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واحد من أشهر الإعلاميين اللبنانيين فى الوطن العربى الذي تميز بأسلوبه الحوارى الخاطف للأنظار والذى جذب إليه كبار النجوم واستطاع بعد حياة مليئة بالكفاح أن يصبح مذيعًا بارزًا لا تخفت عنه الأضواء، إنه الإعلامى اللبنانى ميشيل الذى يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ46، ويرصد موقع "التحرير - لايف" بالتقرير التالي أبرز المحطات فى حياته الشخصية ومشواره الإعلامى.



1- ولد نيشان ديرهاروتيونيان يوم 24 مايو عام 1971.

2 - ولد فى أرمينيا لأب لبنانى الجنسية.

3 - والدته السيدة "بيرجوهين" مسقط رأسها سوريا، وأصولها تعود لأرمينيا.

4 - حصل على الشهادة الثانوية فقط ولم يلتحق بالجامعة، إذ إنه توقف عند تلك المرحلة لفترة دون إكمال تعليمه.

5 - توفي والده في دبي الأمر الذي أثر في حالته النفسية بشكل كبير، جعله يتخطى تلك الأزمة بعد فترة زمنية.

6 - عاش نيشان في مدينة "مرعش" التركية.

7 - أصيب بأزمة صحية منذ عمر 18 عامًا كادت تودى بحياته، وشُفى منها.

8 - لديه شقيقة تدعى سالي وشقيق آخر أصغر منه اسمه رافي.

9- والده كان يعمل في مجال تصليح الأحذية طبقًا لما رواه نيشان عن حياته ومعاناته في مشواره بالملتقى الإعلامي الدولي العاشر بالكويت، وأشار إلى أن أباه كان يشجعه ويحفزه دائمًا على هدفه.

10- منعته والدته وشقيقته من مشاهدة برامج الرسوم المتحركة، حتى يترجم بنفسه من الألمانية والفرنسية إلى العربية لتعلم اللغة معتمدًا على ذاته.

11- استكمل تعليمه فيما بعد، وتخرج من كلية العلوم الطبيعية "بيولوجيا" بالجامعة الأمريكية في بيروت.

12- تقدم للعمل مذيعًا بعدة قنوات لبنانية، لكن طلبه قوبل بالرفض.

13- فاز في تجارب التقديم والدورات التدريبية بالمجال الإعلامى فى جريدة "الخليج"، بعد تصفيات المتقدمين لذلك.

14- التحق كمتسابق فى برنامج استوديو الفن عام 1996.

15- عام 1993 ظهر بقناة "zee arabia"عن طريق برنامج المسابقات "ثوانى وبس"، لينتقل بعد ذلك إلى تقديم برنامج حوارى استضاف خلاله كبار نجوم العرب تحت عنوان "رمشة".

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16- شارك نيشان كمتسابق ببرنامج "استوديو الفن" عام 1996.

17- بدأ إذاعة أولى حلقاته ببرنامج "ثواني وبس" عام 1997، وأراد أن يبشر والده بتحقيق حلمه إلا أنه تم إبلاغه بمرضه، وتوفي بعد ذلك قبل أن يرى نجله إعلاميًّا مثلما تمنى دائمًا أن يراه، وأثرت وفاة والده في نفسه كثيرًا ومضى يعاني من أزمة نفسية لفترة زمنية كبيرة.

18- حقق نجاحًا واسعًا بعد تقديمه أكثر من برنامج عبر شبكة راديو وتليفزيون العرب "ART"، كانت إحدى هذه البرامج تُبث من روما.

19- قدم العديد من المهرجانات، ففي عام 2002 قام بتقديم مهرجان ملكة جمال أوروبا، وفي 2003 كان يقدم مهرجان أفضل عارضة أزياء، ثم توجه إلى دبي عام 2006 كمقدم لمهرجان دبي السينمائي.

20 - عام 2007 توجه لتقديم بعض البرامج بشبكة قنوات "إم بي سي"، و "إم تي في اللبنانية"، كان أبرزها برنامج "العرّاب"، و"أنا والعسل" اللذان انتشرا انتشارًا واسعًا ولفتا أنظار المشاهدين.

21 - تعرّض نيشان للاعتداء بالضرب من قبل مسلحين، ووفقًا لأحد تصريحاته الصحفية، حاولوا سرقة سيارته عام 2008، مما نتج عن ذلك كسر في فكيه وأحد أصابع يده اليمنى.

22 - شغل منصب أستاذًا جامعيًّا وقام بتدريس الإعلام في بيروت لطلاب الجامعة الأمريكية.

23 - أتقن العديد من اللغات مثل: الأرمينية، العربية، الإنجليزية، التركية، الإيطالية، والفرنسية.

24 - حصل على تكريمات عديدة منها: "شهادة CELTA"، للراشدين لتعليم اللغة الإنجليزية من جامعة "كامبريدج"، و"إجازة في علم الأحياء" من الجامعة الأمريكية ببيروت.

25 - قام بتقديم الجزء الثاني من برنامج "أنا والعسل" على قناة "الحياة" عام 2013، والذى حقق نجاحًا كبيرًا.

26 - عام 2015 قدم برنامج "تاراتاتا" عبر فضائية "أوربت شوتايم"، والذي كان جمع من خلاله فى حلقة واحدة العديد من المطربين.

27 - اعتاد نيشان قراءة عدد من آيات القرآنية قبل ظهوره على الشاشة بالرغم من أنه مسيحى الديانة، وكان يبدأ دائمًا بسورة "الشرح" وأوضح من خلال حواره مع الإعلامية وفاء الكيلاني ببرنامجها "الحكم" أنه يحفظ عددًا من السور القرآنية لأنه حريص على اكتشاف وتعلم جميع الأديان السماوية المقدسة.

28 - صرح بأن والدته معتادة على توديعه في كل مرة يزورها فيها من المنزل بعبارة "لا إله إلا الله" ويجيبها في كل مرة بـ"محمد رسول الله"، على الرغم من اعتزازها بمسيحيتها.

29 - في عام 2016 عاد مرة أخرى إلى الساحة الإعلامية بعد اختفائه لفترة، ببرنامجه "أكابر" عبر قناة "إم تي في" اللبنانية، استضاف خلاله عددًا من كبار نجوم الوطن العربي وكان أولهم المطرب اللبناني عاصي الحلاني.

30 - أثار جدلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا، بعدما كشف زميله الإعلامي طوني خليفة خطته في الإيقاع به لعمل "مقلب" فيه ببرنامج "رامز تحت الأرض"، حيث اتفق نيشان معه على الظهور بإحدى حلقات برنامجه الحواري الرمضاني المقبل، وبعد شك طوني في ذلك اكتشف أنها لعبة من رامز ونيشان، وقرر إعلان ما حدث عن طريق تداول مقطع فيديو له على "السوشيال ميديا" يوضح حقيقة برنامج رامز في رمضان، وشن هجومه على زميله وصديقه نيشان ونعته بـ"تاجر رؤوس" مما أدى لقطع العلاقة بينهما نهائيًّا.