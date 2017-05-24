بالفيديو- موقف محرج لمذيعة على الهواء في حلقة عن التحول الجنسي

كتبت- أسماء حمدي:

تعرضت مذيعة مغربية للإحراج عل الهواء مباشرة عندما قذفتها راقصة بكوب من الماء.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لجزء من برنامج "منطقة محظورة" على قناة Moroccan Tv، حين قامت راقصة بقذف المذيعة بكوب من الماء رداً على سؤال محرج وجهته لها، خلال حلقة عن التحول الجنسي.

يذكر أن الراقصة خضعت لعملية تحول جنسي، وحصلت على حكم قضائي قضى بتغيير اسمها من "نور الدين" إلى "نور".