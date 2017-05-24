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استرداد 9 آلاف فدان من أراضي الدولة بالأقصر

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الأقصر – محمد محروس:
 
واصلت سلطات محافظة الأقصر، حملاتها المكثفة لإزالة التعديات على أملاك الدولة بمختلف مدن ومراكز المحافظة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، وبمشاركة محافظ الأقصر محمد بدر والقيادات التنفيذية والأمنية في مختلف أنحاء المحافظة.
 
وجرت إزالة تعديات على أراض مملوكة للدولة في مدن إسنا وأرمنت والطود والقرنة والبياضية.
 
وبحسب بيان صادر عن المحافظة، اليوم الأربعاء، نجحت في تنفيذ أكثر من 564 قرار إزالة بإجمالي مساحة 9079.33 فدانًا بمناطق: منطقة هضبة الطود وطريق إسنا الصحراوي الغربي، وتعديات بعدة مناطق في مدن القرنة والبياضية.
 
 وأضاف البيان، أن  أجهزة المحافظة، استطاعت، خلال حملاتها،  أن تسترد آلاف الأفدنة المتعدى عليها بمختلف المناطق دون تفرقة أو تمييز بين الأفراد، الذين أبدوا تعاونهم مع الحملات واستعدادهم لتقنين أوضاعهم ممن يحق لهم ذلك.

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