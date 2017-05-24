استرداد 13 ألفًا و160 مترًا من أملاك الدولة بالإسماعيلية

الإسماعيلية - إنجي هيبة:

تابع اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، رافقه اللواء عصام سعد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، ونائبه اللواء ممدوح عبد المنصف، واللواءان عادل أنور ومحمد أبو الذهب مساعدا مدير الأمن، والعميد محمد عربان، مدير مباحث الإسماعيلية ومتولي حسن رئيس مركز ومدينة أبو صوير، وعدد من قيادات القوات المسلحة، وممثلو كافة الجهات المعنية تنفيذ أعمال الحملة المكبرة التي نُفذت بمنطقة 6 أكتوبر، التابعة لقرية المنايف بنطاق مركز ومدينة أبو صوير لرفع وإزالة التعديات الواقعة على أملاك الدولة.

وأسفرت نتائج الحملة، عن استرداد مساحة قدرها 13 ألفًا و160 مترًا مربعًا من أملاك الدولة، والتي جرى حصرها وتحديد مواقعها، والتي شملت مساحة 3300 متر مربع مخصصة لبناء مدرسة تعليم أساسي ومساحة 3300 مترا أخرى مخصصة لإنشاء مركز شباب لأبناء المنطقة، إضافة إلى استرداد مساحة أخرى قدرها 12500 متر مربع متاخمة لأرض المقابر بمنطقة المستقبل.

كما جرى إزالة ورفع التعديات على تلك المساحات وتسويتها بمستوى سطح الأرض والتحفظ عليها بمعرفة الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو صوير.