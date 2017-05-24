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4 يونيو.. نظر الاستئناف على حكم إسقاط "مصرية تيران وصنافير"

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4 يونيو.. نظر الاستئناف على حكم إسقاط "مصرية تيران وصنافير" 4 يونيو.. نظر الاستئناف على حكم إسقاط "مصرية تيران وصنافير"

مصراوي Masrawy

تيران وصنافير

كتب – محمود السعيد:
حددت محكمة مستأنف الأمور المستعجلة، برئاسة المستشار أسامة صبري، اليوم الأربعاء، جلسة 4 يونيو المقبل، لنظر استئناف ثاني على الحكم الصادر بإسقاط حكم المحكمة الإدارية العليا بـ"مصرية تيران وصنافير".

وقال على أيوب المحامي، إنه حصل على حكم من المحكمة الإدارية العليا ببطلان الاتفاقية، وأن الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة صدر من محكمة غير مختصة ولائيا بنظر الدعوى وفقا لنص المادة 190 من الدستور .

وأقام على أيوب، المحامي، الاستئناف وحمل رقم 203 لسنة 2017، وطالب فيه بإلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة والقضاء مجددا بعدم الاختصاص ولائيا بنظر الدعوى.

كانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة المنعقدة بعابدين، قضت في إبريل الماضي، بقبول الدعوى التي تطالب بإسقاط أسباب حكم المحكمة الإدارية العليا القاضي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين والسعودية، التي بموجبها تنتقل جزيرتا "تيران وصنافير" للمملكة.

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