إسماعيل يوسف: تعادلنا مع أهلي طرابلس نتيجة جيدة

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أكد إسماعيل يوسف، رئيس جهاز الكرة بنادي الزمالك، أن نتيجة التعادل أمام أهلي طرابلس الليبي، في ملعبه تعتبر جيدة للفريق الأبيض.

وقال رئيس جهاز الكرة بالزمالك: «المرحلة الحالية من أجل تجميع النقاط فقط لحسم التأهل إلى دور الثمانية وخروجنا من مباراة أهلي طرابلس بالتعادل جيد».

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وأشار إسماعيل يوسف، يجب أن نركز في المباريات المقبلة، ولدينا مواجهتين في قمة الصعوبة أمام اتحاد العاصمة الجزائري في القاهرة ثم في الجزائر، ويجب أن نخرج بما نريده من المباراتين من أجل الحفاظ على فرص التأهل.

ويحتل الزمالك صدارة مجموعته في دوري الأبطال برصيد 4 نقاط بينما يأتي اتحاد العاصمة في المركز الثاني برصيد 3 نقاط قبل مواجهته اليوم مع كابس يونايتد، صاحب المركز الاخير دون رصيد من النقاط فيما يمتلك أهلي طرابلس صاحب المركز الثالث نقطة واحدة في رصيده.