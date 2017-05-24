عبد العزيز يناقش مقترح اللائحة الاسترشادية لقانون الرياضة

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

التقى المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، اليوم الأربعاء، مديري مديريات الشباب والرياضة، من جميع المحافظات ومديري إدارات الهيئات الشبابية والرياضية؛ بمركز التعليم المدني بالجزيرة؛ للنقاش حول مقترح اللائحة الاسترشادية لقانون الرياضة الجديد، وبعض الملفات المتعلقة بأنشطة الوزارة وتطوير المنشآت الشبابية والرياضية.

وفى مستهل حديثه، كشف وزير الشباب والرياضة بأن مجلس النواب قد أرسل قانون الرياضة الجديد إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه، وإنه من المتوقع صدور القانون والعمل به خلال أسبوعين من الآن، مبينا أنه وفقا للقانون الجديد سيتم إجراء الانتخابات فى 677 هيئة رياضية قبل 1 ديسمبر المقبل.

وفتح الوزير باب النقاش مع مديري مديريات الشباب والرياضة حول بعض البنود المقترحة باللائحة الاسترشادية للتعرف على أرائهم فيما يخص إجراء الجمعيات العمومية.

شاهد أيضا

وأوضح عبد العزيز، أنه سيتم الإعلان عن اللائحة الإرشادية خلال الأيام المقبلة، وإنه من المقرر أن تقوم اللجنة الاوليمبية المصرية بإرسال اللائحة الاسترشادية لكل الهيئات الرياضية لإجراء الجمعيات العمومية الخاصة وإقرار النظام الأساسي.