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سعد سمير: المعدن الحقيقي للاعبي الأهلي يظهر «وقت الشدائد»

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سعد سمير: المعدن الحقيقي للاعبي الأهلي يظهر «وقت الشدائد» سعد سمير: المعدن الحقيقي للاعبي الأهلي يظهر «وقت الشدائد»

التحرير

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قال سعد الدين سمير، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن لاعبي الفريق قدموا المطلوب منهم على أفضل وجه خلال مباراة القطن الكاميروني، التي جمعت الفريقين في ثاني جولات دور الـ16 لدوري أبطال إفريقيا، وذلك وفقًا للخطة الموضوعة من جانب الكابتن حسام البدري، المدير الفني.

وأوضح سعد، أن المعدن الحقيقي للاعبي الأهلي يظهر وقت الشدائد، وأن اللاعبين كان لديهم إصرار كبير على تحقيق الفوز، وهو ما تمثل في عدم منح المنافس أي فرصة لفرض أسلوبه أو تهديد مرمى شريف إكرامي، حارس الفريق خلال المباراة.

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وأضاف أنه على الصعيد الشخصي كان في حالة تركيز شديدة خلال مشاهدة تسجيلات مباريات القطن، خاصة مع المهاجم صاحب القميص رقم 18، والذي يتميز بالقوة الجسمانية والتحركات العديدة، وهو ما ساعده في التغلب على خطورته، وعدم منحه الفرصة للتسجيل، وأشار إلى أن فرحة الفريق بالفوز تضاعفت مع الأداء القوي، والفرص العديدة التي لاحت للفريق أمام مرمى المنافس.

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التحرير

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