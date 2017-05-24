التحفظ على "قهوجي" أدى امتحانات الدبلوم بدلاً من لاعب كرة بالشرقية

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الشرقية – فاطمة الديب:

تحفّظت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، اليوم الأربعاء، على شاب؛ لتأديته امتحان مادة اللغة الإنجليزية في امتحانات شهادة دبلوم المدارس الثانوية الفنية بالزقازيق، بدلاً من لاعب كرة قدم.

وتلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء هشام خطاب، مدير المباحث الجنائية، يفيد بالتحفظ على المدعو "هشام.خ.أ"، 21 عامًا، عامل بمقهى؛ أثناء أدائه الامتحان بدلًا من "أحمد.خ.م"، وشهرته "كارلوس"، 19 عامًا، طالب، مُقيم بمدينة الزقازيق؛ لانشغال الأخير بتدريبات كرة القدم بفريق "النصر للتعدين".

جرى التحفظ على العامل، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.