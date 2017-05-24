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القضاء على 43 كلبًا ضالاً بشوارع حي المنتزه بالإسكندرية (صور)

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القضاء على كلابًا ضالاً (1)القضاء على كلابًا ضالاً (1)

القضاء على كلابًا ضالاً (2)القضاء على كلابًا ضالاً (2)

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القضاء على كلابًا ضالاً (4)القضاء على كلابًا ضالاً (4)

الإسكندرية – محمد عامر:

واصل حي ثان المنتزه، بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري بالإسكندرية، شن حملات للقضاء على الكلاب الضالة، وذلك بناءً على شكاوى المواطنين من انتشارها بالشوارع؛ ما يمثل خطورة على حياتهم.

من جانبه، قال اللواء عادل سلامة، رئيس حي المنتزه ثان: "إن الحي شن حملة ليلية أسفرت عن التخلص من 43 كلبًا ضالاً بشوارع مناطق "طوسون، الطابية، الملاحة".

وأكد رئيس الحي، استمرار الحملات خلال الفترة المقبلة، بالتعاون مع إدارة رقابة الرصد البيئي بالحي.

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