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آلام الخروج من دوري الأبطال تمنع رومينيجه من مشاهدة نهائي «كارديف»

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آلام الخروج من دوري الأبطال تمنع رومينيجه من مشاهدة نهائي «كارديف» آلام الخروج من دوري الأبطال تمنع رومينيجه من مشاهدة نهائي «كارديف»

التحرير

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أكد رئيس بايرن ميونيخ، كارل هاينز رومينيجه، أنه لن يحضر نهائي دوري أبطال أوروبا، بين ريال مدريد ويوفنتوس في كارديف، يوم 3 يونيو المقبل، بسبب الألم الذي لا يزال يشعر به بالطريقة التي خرج بها العملاق البافاري، من المسابقة الأوروبية، وذلك حسبما أوضحت صحيفة "ماركا" الإسبانية.

ومن المنتظر أن يحضر رومينيجه اجتماع رابطة الأندية الأوروبية في كاريدف، ولكنه لن يحضر المباراة النهائية كونه لا ينسى الأمور بسرعة، مشيرًا إلى الألم الكبير الذي يشعر به كلما تذكر إياب ربع نهائي هذا العام بين البايرن والريال في البيرنابيو في المباراة التي فاز بها الريال 4-2 بعد اللجوء إلى الأوقات الإضافية.

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وأشار رومينيجه، إلى تغلب بايرن ميونيخ على برورسيا دورتموند 4-1 قبل مواجهة ريال مدريد، ولكن عانى الفريق حينها من إصابة روبرت ليفاندوفسكي وماتس هوملز وأهدر الفريق ركلة جزاء في لقاء الذهاب كانت كفيلة بأن يتقدم البايرن بثنائية نظيفة وقتل المباراة، ومن ثم تدخل التحكيم بصورة لم يرى لها مثيل في آخر 40 سنة.

وأكد رومينيجه، على أن بايرن ميونيخ تم خداعه في لقاء الإياب فلا يمكن لمباراة هامة في بطولة مثل دوري أبطال أوروبا أن تشهد 5 أخطاء تحكيمية قاتلة بهذا الشكل.

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التحرير

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