أبرزهم يسرا.. استرداد أراضي 28 مشروعا وهميا لمشاهير بمطروح

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كتب -محمد العمدة:

إيناس الدغيدي ويسرا أبرز المشاهير الذي تم فسخ التعاقد معهم

أعلن اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، أنه تم استرداد الأراضي المخصصة لـ 28 مشروعا استثماريا لمشروعات تابعة لشركات كبرى ومستثمرين وفنانين لعدم التزامهم بتنفيذ بنود التخصيصات الصادرة لهم، مشددا على أنه بسحب هذه الأرض فإنه سيتم اعتبار أي تواجد عليها تعديا على أملاك الدولة.

وأضاف أبو زيد أن المساحة التي تم استردادها تقدر بإجمالي 16مليونا و257 ألفا و905 م 2 وبقيمة مالية 7.7 مليار جنيه بمدن العلمين وسيوة الضبعة والحمام ومرسى مطروح، مضيفا أنه تم سحب هذه الأرضى للتأكيد على تنفيذ رؤى رئيس الجمهورية أنه لا يوجد أحد فوق القانون فالجميع سواسية في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالف.

يشار إلى أن أهم الـشخصيات والشركات التي فسخ التعاقد معهم، إيناس الدغيدي، ويسرا، ومحمود الجمال، وسامي القريني، وأهم الشركات: "الصفا للحفاظ على البيئة، وشركة عماد مرقص، وشركة محمد كامل عبد المحسن، وشركة فايق ستار للتنمية السياحية والعقارية".

وأشار المحافظ إلى أنه من المقرر أن يتم طرح هذه أراضي على المستثمرين الجادين طبقا لاحتياجات المحافظة، مضيفا أن مطروح "درة وقاطرة التنمية والاستثمار في مصر المستقبل" مع الاهتمام اللامحدود للقيادة السياسية بها، والتأكيد على الرغبة الحقيقية في الدفع بالتنمية وتشجيع الاستثمار بكافة أنحاء الجمهورية.

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وأضاف أبو زيد أن إجمالي ما تم تنفيذه على أرض الواقع من نتائج المؤتمر الاقتصادي الدولي الأول بمطروح أحد عشر مشروعا استثماريا بتكلفة 22 مليار جنيه، مع استكمال باقي المشروعات في الأيام القليلة القادمة، ودراسة عدد من المشروعات الاستثمارية الكبرى المتدفقة إلى المحافظة يومًا بعد يوم مع الالتزام بتماشيها مع المخطط الاستراتيجى للدولة، وبما يعود عائدها على الاقتصاد القومي المصري عامة، وأهالي مطروح خاصة.

وأكد محافظ مطروح، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، تسعى جاهدة لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن استعادة أراضي وضع اليد للدولة وحقوق مواطنيها، مضيفا أنه لن يضار أي مواطن في عهد السيسي، الذي يحرص دائما على تحقيق مصالح المواطنين، والتوجيه بتقديم الحلول الفورية لها من أجل مصر والمصريين والعبور إلى المستقبل.

وأشار إلى أنه تم تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية، بخصوص الأراضي بمدن الضبعة والعلمين وقرية رأس الحكمة، بوعي حقيقي للأهالي مطروح الذين ضربوا ومازالوا يضربون أروع أمثلة الوطنية والانتماء للدولة المصرية، حيث غلبوا المصلحة العليا للبلاد عن مصالحهم الشخصية، مؤكدين دائمًا أنهم جزء لا يتجزأ من الدولة وحماة لبوابتها الغربية، ومؤيدين ومباركين خطوات رئيس الجمهورية على المستويين الداخلي والخارجي.

وأضاف المحافظ، أن رئيس الجمهورية، يسعى جاهدًا لمصلحة الوطن والمواطنين، من أجل إرساء قواعد العدالة الاجتماعية، وإزالة الفروق بين طبقات المجتمع، والعبور بمصر إلى المستقبل عبورا آمنا.

ونوه أبو زيد، بأنه تم وضع مخطط للانتهاء من إزالة كافة التعديات على أراضي الدولة، قبل المدة المحددة من رئيس الجمهورية، حيث تم التوجيه بقيام حملات إزالة يومية للانتهاء من كافة التعديات بكافة مدن المحافظة.