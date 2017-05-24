وضع حجر أساس «لؤلؤة المنيا» على مساحة 70 فدانا

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استقبل محافظ المنيا اللواء عصام البديوي، اليوم الأربعاء، وفد الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، برئاسة الدكتور حسام رزق رئيس الهيئة، واللواء عادل نصحي رئيس الاتحاد التعاوني للإسكان المركزي؛ لوضع حجر أساس مشروع لؤلؤة المنيا الجديدة المقام على مساحة 70 فدانا وتنفذه جمعيات الإسكان بمدينة المنيا الجديدة.

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وقال المحافظ، إن مشاريع الإسكان التي تنفذها جمعيات الإسكان تساهم بشكل كبير في الخروج من الحيز العمراني الضيق إلي المدن الجديدة، لافتًا إلى أن المحافظة قدمت على مشروع بني مزار الجديدة وهناك محاولات لتوسع عمراني جديد في ملوي من خلال أحد المشروعات الكبري على مساحة 560 فدان في مدخل البرشا.



واستعرض رزق، نماذج المشروع والمخطط العام له من خلال عرض سريع حول المشروع، حيث سيقام المشروع على مساحة 70 فدانا بجوار مشروع "ابني بيتك"، كما تناول عدد من نماذج قرى الظهير الصحراوي.