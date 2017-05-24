200 مليون جنيه حجم استثمارات «فيكتوري لينك» في مصر خلال 2017

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كشفت المهندسة إنجى الصبان الرئيس التنفيذى وعضو مجلس الإدارة لشركة ڤيكتوري لينك أن حجم استثمارات الشركة بلغت 100 مليون جنيه العام الماضي، ومن المخصط أن تصل هذا العام إلى 200 مليون جنيه، مشيرة إلى أن الشركة تهدف إلى تعزيز خدمات القيمة المضافة فى السوق المصرى، ومساعدة العملاء في تسويق منتجاتهم وذلك بعد زيادة اعتماد القطاع التجاري على الرسائل القصيرة عبر الهواتف المحمولة خلال السنوات الماضية.

وأشارت "الصبان" خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته الشركة للإعلان عن أحدث الدراسات والبحوث في مجال التسويق الإلكتروني، إلى أنه بعد نجاح فيكتوري لينك في توفير حلول تسويقية جادة للعملاء عبر 30 مليون رسالة قصيرة عن طريق خدمات الرسائل التسويقية المختلفة كمتوسط شهري، كان لابد من اتخاذ 3 قرارات هامه، أولها زيادة فروع الشركة، بالإضافة لتطوير الخدمات بشكل مستمر، وإطلاق أول شركة مصرية متخصصة في كل ما له علاقة بالتسويق الإلكتروني سواء من حيث التعامل مع مشغلي المحمول أو غيرهم تحت اسم "VLBuzz"، حيث تعد هذه خطوة هامة لدعم ومساعدة القطاعات المختلفة فى الوصول إلى عملائهم.

وأوضحت أن فيكتوري لينك تعمل كمستشار للعملاء لتقديم كل ما يفيدهم في توصيل الرسائل المطلوبة بشكل متميز، وذلك من حيث المحتوى أو عدد الكلمات أو وقت إرسال الرسالة، مشيرة إلى أن مسؤولية الشركة تكون فقط خاصة بالمحتوى بحيث لا يكون به أي شيء مسيء، ولذلك اتخذنا قرار التوسع في المحافظات، علمًا بأننا نقوم بتقديم جميع خدماتنا من داخل مصر باتباع أعلى معايير الجودة.

من جانبه أشار إيهاب مصطفى الرئيس التنفيذى لاستراتيجيات شركة Alkan CIT الشرق الأوسط وأفريقيا إلى أن التسويق الرقمى أصبح يحتل مرتبة متقدمة في مبيعات الشركات والقطاعات التجارية، وذلك لعدة أسباب أولا: مواكبة المتغيرات العالمية، وثانيًا: نقل الخبرات التقنية العالمية للسوق المصري، ثالثًا: بجانب مردودها القوى لزيادة المبيعات، مشيرًا إلى تزايد اعتماد المواطنين على التسوق الإلكتروني، وهو ما يتوافق مع وعي المواطن المصري نظرًا للتطور الملحوظ في استخدامات الهواتف الذكية - حيث وصل عدد مستخدمي المحمول في مصر 98 مليون عميل وفقًا لآخر إحصائيات وزارة الاتصالات.

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وأكد إيهاب مصطفى أنه نظرًا لأهمية التسويق الإلكتروني، فإن 40% من الشركات في العالم تخصص 70% من ميزانية الإعلانات للتسويق، موضحا أنه وفقًا لنتائج الدراسة التي أعدتها فيكتوري لينك - أن 60% يقرأون الرسائل الإعلانية القصيرة و33% يتفاعلون معها - وإذا تم قياس ذلك بعدد السكان في مصر حاليًا، فهذا معناه أن هذه الرسائل تصل إلى نحو 19 مليون عميل.

وأضاف أن من أهم مميزات الرسائل الإعلانية القصيرة، "إمكانية قياس العائد من المصروفات بشكل دقيق وبتكلفة بسيطة مقارنة بإنتاج الإعلانات أو أي أنواع أخرى من التسويق"، مشيرًا إلى أنه يمكن استخدام تلك الرسائل الإعلانية القصيرة في تحسين جودة الخدمات الحكومية مثل استخراج رخص قيادة السيارة وتحديث بيانات بطاقات التموين.

ولفت يوسف نجيب مدير قسم المبيعات في فيكتوري لينك إلى أنه زاد اعتماد الشركات على خدمات الرسائل الإعلانية على الهواتف المحمولة خلال الأربع سنوات الماضية، حيث نجحت ڤيكتوري لينك في زيادة عدد عملائها من 69 إلى 120 في عام 2014 حتى وصلنا إلى ما يقرب من 550 شركة في2017 يغطون 24 قطاع مختلف"، منوهًا إلى أن إقبال العملاء يزداد على الرسائل التي بها عروض وخصومات.

وتابع أن فيكتوري لينك تتعامل مع 4 جهات حكومية كبرى في مجال الرسائل الإعلانية القصيرة، وهناك قواعد وشروط كثيرة تخضع لها الشركة ونضعها أمام أعيننا عند إرسال أي رسالة وهذا وفقًا لتعليمات الجهات المعنية المسؤلة، ونحن نعمل على مساعدة بعض الجمعيات والمؤسسات والمستشفيات الخيرية في تقديم خدماتهم للمواطنين بكل سهولة.