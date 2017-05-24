فيديو.. إزالة 1318 تعديا على أراضي الدولة بمحافظة مطروح

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قال اللواء علاء أبوزيد، محافظ مطروح، إنه تم الانتهاء من إزالة 1318 حالة تعدٍ على أراضي الدولة من إجمالي 3500 حالة، مشيرًا إلى أن تشديد الرئيس عبد الفتاح السيسي على إزالة التعديات ساهم بشكل كبير في استنفار جميع أجهزة الدولة.

وأضاف أبو زيد في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك مصري"، المذاع على قناة "MBC Misr"، اليوم الثلاثاء، أنه يعيش في مطروح 6 قبائل ومنتشرين في الصحراء، لافتًا إلى أن انتشارهم في الصحراء ليس تعديا على الأرض بل لحمايتها، وهم يعترفون بأن الأرض ملك للدولة وليست ملكا لهم.