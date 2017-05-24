أخبار عاجلة

مساء dmc - آخر عمليات النصب العقاري اللي قامت بيها شركة "اسيتس" من خلال "مشروع سواني" -
ضبط 5 طن و500 كيلو بلح "مجهولة المصدر" في المنوفية -
بالصور.. ضبط 12 متسولا بالأماكن السياحية في بورسعيد -
محافظ الإسماعيلية يستقبل مسؤولًا بـ"المالية" -
إزالة 580 حالة تعدي على أراضي الدولة في قنا -
الشرطة البريطانية تتوقف عن تبادل المعلومات مع الولايات المتحدة -
إطلاق سراح امرأة تم القبض عليها على خلفية هجوم مانشستر -
عدوى المسالك البولية تهاجم النساء في حمامات السباحة -
الأخبار المتوقعة اليوم الخميس 25 مايو 2017 -
غدا.. دار الإفتاء تنظم احتفالا رسميا لاستطلاع هلال رمضان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

"أوقاف كفر الشيخ": إلغاء إجازات الأئمة والعاملين استعدادًا لرمضان

Google+ Print
"أوقاف كفر الشيخ": إلغاء إجازات الأئمة والعاملين استعدادًا لرمضان "أوقاف كفر الشيخ": إلغاء إجازات الأئمة والعاملين استعدادًا لرمضان

مصراوي Masrawy

الشيخ سعد الفقي، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلن الشيخ سعد الفقي، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، اليوم الأربعاء، إلغاء جميع الإجازات للائمة، والعاملين في جميع المساجد التابعة للإدارات الفرعية، التي تتبع المديرية على مستوى المحافظة، وذلك استعدادًا لشهر رمضان المبارك.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، في تصريحات صحفية، أنه جرى تخصيص 307 مساجد تغطي جميع مدن وقري المحافظة، للاعتكاف خلال شهر رمضان المبارك، وكذا التنسيق بين الأوقاف، والوعظ بالمحافظة، في عدد 7 ملتقيات فكرية بالمساجد الكبرى.

وأشار الفقي، إلى تحديد 392 محاضرة، تلقى بمعرفة الأئمة بالمساجد، وكذا خاطرة القيام في حدود عشر دقائق، موجهًا الأئمة بتواجدهم في الأوقات المحددة بمساجدهم، وكذا تنفيذ توجيهات الوزارة فيما يخص صلاة القيام، وذلك باستخدام السماعات الداخلية، واستخدام الخارجية للضرورة فقط.

 

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ضبط 5 طن و500 كيلو بلح "مجهولة المصدر" في المنوفية

ضبط 5 طن و500 كيلو بلح "مجهولة المصدر" في المنوفية

بالصور.. ضبط 12 متسولا بالأماكن السياحية في بورسعيد

بالصور.. ضبط 12 متسولا بالأماكن السياحية في بورسعيد

محافظ الإسماعيلية يستقبل مسؤولًا بـ"المالية"

محافظ الإسماعيلية يستقبل مسؤولًا بـ"المالية"

إزالة 580 حالة تعدي على أراضي الدولة في قنا

إزالة 580 حالة تعدي على أراضي الدولة في قنا