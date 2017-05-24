"أوقاف كفر الشيخ": إلغاء إجازات الأئمة والعاملين استعدادًا لرمضان

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلن الشيخ سعد الفقي، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، اليوم الأربعاء، إلغاء جميع الإجازات للائمة، والعاملين في جميع المساجد التابعة للإدارات الفرعية، التي تتبع المديرية على مستوى المحافظة، وذلك استعدادًا لشهر رمضان المبارك.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، في تصريحات صحفية، أنه جرى تخصيص 307 مساجد تغطي جميع مدن وقري المحافظة، للاعتكاف خلال شهر رمضان المبارك، وكذا التنسيق بين الأوقاف، والوعظ بالمحافظة، في عدد 7 ملتقيات فكرية بالمساجد الكبرى.

وأشار الفقي، إلى تحديد 392 محاضرة، تلقى بمعرفة الأئمة بالمساجد، وكذا خاطرة القيام في حدود عشر دقائق، موجهًا الأئمة بتواجدهم في الأوقات المحددة بمساجدهم، وكذا تنفيذ توجيهات الوزارة فيما يخص صلاة القيام، وذلك باستخدام السماعات الداخلية، واستخدام الخارجية للضرورة فقط.