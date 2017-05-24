"نقل الإسكندرية": مد عمل الترام والأتوبيسات للواحدة صباحًا في رمضان

الإسكندرية – محمد عامر:

أعلن اللواء خالد عليوة، رئيس الهيئة العامة لنقل الركاب في الإسكندرية، اليوم الأربعاء، مد العمل بخطوط الهيئة "الترام والأتوبيس" حتى الساعة الواحدة صباحًا طوال شهر رمضان المبارك.

وقال "عليوة": "إنه سيجري تقديم خدمة ليلية لجميع مرافق الهيئة العامة لنقل الركاب بالمحافظة على المحاور الرئيسية، خلال الشهر الكريم، فضلاً عن تدعيم الخطوط القائمة على خدمة المناطق التجارية والدينية".

وأشار إلى تنفيذ إدارة الحركة برنامجًا مروريًّا ميدانيًّا على مناطق التشغيل "بالتناوب"، خاصة في أوقات الذروة وفترة من بعد الإفطار خلال الشهر.

وأكد رئيس الهيئة العامة لنقل الركاب في الإسكندرية، على الاستمرار في برنامج تطوير أسطول النقل العام طبقًا للخطة الزمنية المعدة لذلك لزيادة معدلات النمو وتقديم أفضل خدمة لجمهور وزائري مدينة الإسكندرية.