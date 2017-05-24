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محافظ سوهاج : توريد 94 ألف و329 طن قمح حتى الآن

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محافظ سوهاج : توريد 94 ألف و329 طن قمح حتى الآن محافظ سوهاج : توريد 94 ألف و329 طن قمح حتى الآن

مصراوي Masrawy

توريد الاقماح بسوهاج

سوهاج - عمار عبد الواحد:

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، عن استمرار توريد الأقماح من المزارعين لصوامع وشون المحافظة المختلفة بسهولة ويسر، مشيرًا إلى وصول كمية الأقماح الموردة إلي 94 ألف و329 طن حتى الآن.

وأوضح المحافظ أن غرفة العمليات المشكلة من مديرية والزراعة وإدارة المتابعة وإدارة الأزمات بالديوان العام، تنعقد بشكل مستمر لمواجهة أي مشكلة تعيق عمليات توريد الأقماح.

وشدد "عبد المنعم"، على جميع الوحدات المحلية بمتابعة عملية توريد المزارعين للأقماح بجميع الشون والصوامع بنطاق كل وحدة محلية، وتذليل كافة العقبات أمام المزارعين للتسهيل عليهم في عملية التوريد.

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