فرش 100 مسجد بالمنيا استعدادًا لرمضان

رئيس الإذاعة: "مفيش فلوس لدراما رمضان" وسننتج عملا مع القوات المسلحة (حوار)

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صفقات ترامب في السعودية تعادل أكثر من 5 أمثال مصروفات مصر خلال عام