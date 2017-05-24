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كوليبالي: سأقاتل من أجل تسجيل الأهداف

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كوليبالي: سأقاتل من أجل تسجيل الأهداف كوليبالي: سأقاتل من أجل تسجيل الأهداف

التحرير

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عبر سليماني كوليبالي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بنجاح الفريق في تحقيق الفوز على القطن الكاميروني بهدفين دون مقابل، في مباراة دور الـ16 بدوري أبطال إفريقيا.

وأكد أن الفوز والتواجد في الصدارة مهم للغاية إلى جانب الأداء القوي، وأن الفريق حصل على ثلاث نقاط غالية في مشواره بالبطولة.

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وأوضح أنه يشعر بالحزن لإهدار الفرصة التي لاحت له بمواجهة مرمى الفريق المنافس، وأنه كمهاجم يسعى بشكل مستمر إلى التسجيل ومساعدة زملائه من خلال خلق الفرص لهم، ولكن يتبقى التوفيق كعامل مهم للغاية في هذا الأمر.

وأشار كوليبالي، إلى أنه سوف يقاتل خلال المباريات المقبلة، من أجل التسجيل، ومساعدة الفريق على حسم البطولات التي ينافس بها في الموسم الجاري.

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التحرير

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