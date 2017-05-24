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الشعلالي: هذه أسباب تفوق الأهلي على القطن بدنيا

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الشعلالي: هذه أسباب تفوق الأهلي على القطن بدنيا الشعلالي: هذه أسباب تفوق الأهلي على القطن بدنيا

التحرير

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قال أنيس الشعلالي، مخطط الأحمال بالنادي الأهلي، إن تفوق الأهلي بدنيا على فريق القطن ـ رغم الحرارة والرطوبة العاليةـ يرجع لعدة عوامل مهمة تم التحضير لها بعناية قبل وأثناء الإقامة في جاروا.

وأضاف أن السفر إلى الكاميرون، قبل المباراة بيومين ساعد على التأقلم على الطقس، وفي نفس الوقت مقاومة مضاعفاته، في ظل الرطوبة العالية ودرجات الحرارة المرتفعة.

وأوضح الشعلالي، أنه نبه على اللاعبين قبل السفر إلى جاروا بضرورة الخلود للراحة بعد المران، والنوم مبكرًا مع شرب كميات كبيرة من المياه، وتم رفع هذه الكمية في جاروا، حيث كان كل لاعب يشرب من 3 إلى 3.5 لتر مياه يوميًا، حتى وإن كان لا يشعر بالعطش.

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وقال الشعلالي، إن شرب المياه بغزارة ساعد على الاحتفاظ بمخزون كبير منها في الجسم، مما مكن لاعبي الأهلي من تحمل الحرارة والرطوبة في جاروا.

وأشار الشعلالي، إلى أن لياقة لاعبي الأهلي المرتفعة والتي برهنت عليها مبارياته الأخيرة؛ سواء في الدوري المحلي أو دوري الأبطال الإفريقي -رغم أن الفريق في نهاية الموسم-  يرجع إلى اتباع برامج بدنية وعلمية مختلفة، مع مراعات فترات تقليل ورفع الأحمال، خاصة في ظل ضغط المباريات، وعدم الحصول على الراحة الشتوية أو الصيفية مثل كل الأندية الأوروبية.

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التحرير

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