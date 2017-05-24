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عبد الحفيظ: الحظر الإعلامي مستمر على اللاعبين

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عبد الحفيظ: الحظر الإعلامي مستمر على اللاعبين عبد الحفيظ: الحظر الإعلامي مستمر على اللاعبين

التحرير

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قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن قرار الحظر الإعلامي على جميع اللاعبين مستمر، وبكل صرامة خلال المرحلة الحالية.

وأضاف أن الأهلي أغلق ملف دوري الأبطال بعد الفوز على القطن بمجرد العودة من الكاميرون؛ من أجل التركيز في مباراة المقاصة، وأن هذا الأمر معروف لجميع اللاعبين، وتم التأكيد عليه بمجرد الصعود للطائرة التي أقلت الأهلي من «جاروا» للقاهرة.

في سياق آخر يقوم اللواء شمس، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، بجولة تفقدية في فرع النادي بمدينة الشيخ زايد، اليوم الأربعاء؛ للاطمئنان على آخر ترتيبات حفل فرق النشاط الرياضي.

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ويقوم مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة المهندس محمود طاهر، بتكريم فرق الألعاب الجماعية بالنادي التي توجت ببطولات قارية في الفترة الماضية، في حفل كبير مساء غد الخميس، بمجمع حمامات السباحة بفرع زايد.

ويتفقد شمس مجمع حمامات السباحة والاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة باستقبال الحفل.

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التحرير

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