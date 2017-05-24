بدء تعويم سفينة أرجنتينية «شحطت» بميناء الدخيلة

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قال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية إن السفينة "YANGTZE LEGEND" القادمة من الأرجنتين على متنها شحنة فول صويا تزن 25 ألف طن "شحطت" خارج ممر الدخول بميناء الدخيلة.

وأكد الغندور، في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، عدم تأثر حركة دخول وخروج السفن من وإلى مينائي الإسكندرية والدخيلة، مشيرًا إلى أنه قامت على الفور الجهات المختصة بمعاينة السفينة والبدء في إجراءات تعويمها.

ومن ناحية أخرى تستمر الحركة الطبيعية للعمل بالميناء، حيث غادرت الميناء 7 سفن وتراكي على الأرصفة 35 سفينة وتواجد بالميناء 141 سفينة.

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ووصلت شحنة قمح لصالح هيئة السلع التموينية علي متن 7 سفن تزن 440 ألف طن قادمة من روسيا، ورومانيا، وفرنسا جار دخولها الميناء طبقًا لأولوية التراكي.

كما سجل النظام الإلكتروني دخول وخروج 12 ألف شاحنة عامة ، وورود 200 ألف طن بضائع عامة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.