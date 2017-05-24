محافظ المنيا يفتتح معرض «أهلا رمضان» بتخفيض 25% للأسعار

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افتتح محافظ المنيا اللواء عصام البديوي، معرض "أهلًا رمضان" للسلع الغذائية، المقام داخل استراحة المحافظة القديمة على كورنيش النيل، والذي يستمر حتى نهاية شهر رمضان.

وقال البديوي إن المعرض ينظمه مديرية التموين، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ويهدف إلى تخفيف العبء عن كاهل الأسر المنياوية والحد من الغلاء وتقديم منتجات غذائية ذات جوده عالية وبأسعار تنافسية أقل من السوق، مؤكدًا على التوسع في إقامة تلك المعارض التي تشهد تخفيضات كبيرة في الأسعار.

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وأوضح وكيل وزارة التموين في المنيا الدكتور محمود يوسف، أن المعرض يوفر كل ما يحتاج إليه البيت المصري، من سلع غذائية واستهلاكية بمشاركة عدد كبير من الشركات، والمصانع التي تقدم منتجات ذات جودة عالية، وبأسعار تنافسية حقيقية تصل إلى تخفيض 25 % مقارنة بالسوق المحلية.