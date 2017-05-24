إحباط محاولة هجرة غير شرعية لـ 7 صوماليين إلى إيطاليا بإدكو

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تمكن ضباط حرس الحدود بالبحيرة من إحباط محاولة هجرة غير شرعية لـ 7 أشخاص صوماليين الجنسية إلى دولة إيطاليا عن طريق البحر بمركز إدكو.

تلقى اللواء علاء شوقي مدير أمن البحيرة إخطارا من الرائد عبد العزيز ترابيس رئيس مباحث مركز شرطة إدكو بأنه ورد إليه محضر من مكتب مخابرات حرس حدود أبو قير يتضمن ضبط 7 أفراد صومالي الجنسية 3 رجال، 4 سيدات حال تواجدهم أسفل كوبري المعدية بالطريق الدولي دائرة المركز تمهيدًا لاستقلالهم أحد المراكب للهجرة غير الشرعية لدولة إيطاليا .

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بسؤالهم قرروا بمضمون ما تقدم وأضافوا بأن القائمين على تسفيرهم هم كل من "أحمد .م.ع" المقيم بمنطقة أبو قير الإسكندرية و"أحمد .ا.م" و"همام .م.ا" المقيما المعدية دائرة المركز نظير مبالغ مالية تسدد عقب وصولهم لدولة إيطاليا وأعيد قيد المحضر.