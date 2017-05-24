أخبار عاجلة

مساء dmc - آخر عمليات النصب العقاري اللي قامت بيها شركة "اسيتس" من خلال "مشروع سواني" -
ضبط 5 طن و500 كيلو بلح "مجهولة المصدر" في المنوفية -
بالصور.. ضبط 12 متسولا بالأماكن السياحية في بورسعيد -
محافظ الإسماعيلية يستقبل مسؤولًا بـ"المالية" -
إزالة 580 حالة تعدي على أراضي الدولة في قنا -
الشرطة البريطانية تتوقف عن تبادل المعلومات مع الولايات المتحدة -
إطلاق سراح امرأة تم القبض عليها على خلفية هجوم مانشستر -
عدوى المسالك البولية تهاجم النساء في حمامات السباحة -
الأخبار المتوقعة اليوم الخميس 25 مايو 2017 -
غدا.. دار الإفتاء تنظم احتفالا رسميا لاستطلاع هلال رمضان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

«غرفة القاهرة»: استقرار السوق وتوافر السلع قبل رمضان

Google+ Print
«غرفة القاهرة»: استقرار السوق وتوافر السلع قبل رمضان «غرفة القاهرة»: استقرار السوق وتوافر السلع قبل رمضان

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أعلن مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي نائب رئيس الاتحاد العام بالغرف التجارية، عن استقرار حالة السوق قبل استقبال شهر رمضان بساعات، نتيجة زيادة معروض السلع، مشيرًا إلى تنظيم مجموعة منافذ "أهلا رمضان" في عدة مناطق من المحافظة لدعم المواطنين بسلع ذات خاصة تقل عن مثيلتها في السوق الخارجي بجانب دعمها لمعرض "سوبر ماركت أهلا رمضان".

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الغرفة الطارئ أمس لبحث حالة السوق قبل استقبال شهر رمضان المبارك بساعات.

وقال "العربي": إن "مساهمة الغرفة في معرض سوبر ماركت "أهلًا رمضان" أو تنظيمها لعدة منافذ في ربوع المحافظة يأتي ضمن زيادة الدور الاجتماعي للتجار لمساندة المواطنين خلال شهر رمضان المبارك.

وطمأن نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية، المواطنين على استقرار حالة السوق خلال الأيام الحالية، نتيجة توفر السلع بمختلف أنواعها، مشيرًا إلى المنافذ الحكومية ومعارض "سوبر ماركت أهلا رمضان" بجانب منافذ المعارض التي تنظمها الغرف التجارية زادت من معروض السلع المختلفة بالسوق، ومن ثم هناك استقرار على اعتبار أن السوق يخضع لآليات العرض والطلب .

شاهد أيضا

وأفاد علي شكري نائب رئيس غرفة القاهرة، أن توافر المعروض من السلع أدى إلى الاستقرار، خاصة في ظل حالة الركود التي كانت تشهدها الأسواق في الفترة الأخيرة، مما قلل الطلب وزاد المعروض خاصة بعد الزيادات التي شهدتها الأسعار عقب ارتفاع بعد تحريره.

وأشار " شكري" إلى أن المنافذ التي تنظمها غرفة القاهرة متنوعة في كثيرًا من المناطق، خاصة الشعبية للوصول عدد كبير من محدودي الدخل ومساندتهم بسلع ذات أسعار خاصة تقل عن السوق الخارجي، خاصة في ظل ارتفاع تكلفة السلع في الفترة الأخيرة التي انعكست على زيادة الأسعار،منوهًا إلى أن الغرفة دعمت معرض سوبر ماركت "أهلًا رمضان " ماديًا وتنظم مجموعة معارض في محافظة القاهرة في خطوة من التجار لزيادة دورهم الاجتماعي.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
8 الصبح - عمر خيرت يحيي حفلة بدار الاوبرا والأسعار تتراوح بين 200 إلي 500جنية

8 الصبح - عمر خيرت يحيي حفلة بدار الاوبرا والأسعار تتراوح بين 200 إلي 500جنية

8 الصبح- شوف أسعار الخضروات والفاكهة وياميش رمضان .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية

8 الصبح- شوف أسعار الخضروات والفاكهة وياميش رمضان .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية

أسعار العملات اليوم الخميس 25 مايو 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الخميس 25 مايو 2017 في بنك مصر

سعر الدولار اليوم الخميس 25 مايو 2017 بالبنوك والسوق السوداء

سعر الدولار اليوم الخميس 25 مايو 2017 بالبنوك والسوق السوداء