«غرفة القاهرة»: استقرار السوق وتوافر السلع قبل رمضان

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أعلن مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي نائب رئيس الاتحاد العام بالغرف التجارية، عن استقرار حالة السوق قبل استقبال شهر رمضان بساعات، نتيجة زيادة معروض السلع، مشيرًا إلى تنظيم مجموعة منافذ "أهلا رمضان" في عدة مناطق من المحافظة لدعم المواطنين بسلع ذات أسعار خاصة تقل عن مثيلتها في السوق الخارجي بجانب دعمها لمعرض "سوبر ماركت أهلا رمضان".

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الغرفة الطارئ أمس لبحث حالة السوق قبل استقبال شهر رمضان المبارك بساعات.

وقال "العربي": إن "مساهمة الغرفة في معرض سوبر ماركت "أهلًا رمضان" أو تنظيمها لعدة منافذ في ربوع المحافظة يأتي ضمن زيادة الدور الاجتماعي للتجار لمساندة المواطنين خلال شهر رمضان المبارك.

وطمأن نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية، المواطنين على استقرار حالة السوق خلال الأيام الحالية، نتيجة توفر السلع بمختلف أنواعها، مشيرًا إلى المنافذ الحكومية ومعارض "سوبر ماركت أهلا رمضان" بجانب منافذ المعارض التي تنظمها الغرف التجارية زادت من معروض السلع المختلفة بالسوق، ومن ثم هناك استقرار على اعتبار أن السوق يخضع لآليات العرض والطلب .

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وأفاد علي شكري نائب رئيس غرفة القاهرة، أن توافر المعروض من السلع أدى إلى الاستقرار، خاصة في ظل حالة الركود التي كانت تشهدها الأسواق في الفترة الأخيرة، مما قلل الطلب وزاد المعروض خاصة بعد الزيادات التي شهدتها الأسعار عقب ارتفاع سعر الدولار بعد تحريره.

وأشار " شكري" إلى أن المنافذ التي تنظمها غرفة القاهرة متنوعة في كثيرًا من المناطق، خاصة الشعبية للوصول عدد كبير من محدودي الدخل ومساندتهم بسلع ذات أسعار خاصة تقل عن السوق الخارجي، خاصة في ظل ارتفاع تكلفة السلع في الفترة الأخيرة التي انعكست على زيادة الأسعار،منوهًا إلى أن الغرفة دعمت معرض سوبر ماركت "أهلًا رمضان " ماديًا وتنظم مجموعة معارض في محافظة القاهرة في خطوة من التجار لزيادة دورهم الاجتماعي.