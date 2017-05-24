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وزير الداخلية يهنئ السيسي بحلول شهر رمضان: حفظكم الله لمصر

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وزير الداخلية يهنئ السيسي بحلول شهر رمضان: حفظكم الله لمصر وزير الداخلية يهنئ السيسي بحلول شهر رمضان: حفظكم الله لمصر

التحرير

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أرسل اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية، اليوم الأربعاء، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى، ورئيس الوزراء وشيخ الأزهر، ووزير الدفاع والأوقاف والمفتي بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وجاء ببرقية وزير الداخلية للرئيس: "بمشاعر يملؤها التوقير لعظيم شخصكم والتقدير لرشيد قيادتكم أتشرف وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم أن أبعث لسيادتكم بخالص التهانى مقرونة بأصدق الأمانى أن يُعيد المولى عز وجل عليكم هذا الشهر المبارك أعواماً عديدة ومصر والأمة الإسلامية والعربية فى رفعة وإزدهار".

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وأضاف: "ونحن نستقبل موسم يتجلى فيه رب العالمين علينا بنفحاته العطرة تجيش فى الأنفس فتسمو بها وتعليها وفى الأبدان فتطهرها وتزكيها، نستلهم منه معانى سامية وقيم نبيلة لتكون حافزاً لمزيد من البذل والعمل الجاد فى سبيل رفعة ورخاء وطننا الغالى وأمنه واستقراره".

واختتم: "حفظكم الله لمصر وحفظ بكم.. وسدد على طريق الحق والعدل خطاكم إنه نعم المولى ونعم النصير".

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التحرير

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