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تشافي: هذا اللاعب خليفتي بالملاعب

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تشافي: هذا اللاعب خليفتي بالملاعب تشافي: هذا اللاعب خليفتي بالملاعب

التحرير

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أشار لاعب برشلونة السابق والسد القطري الحالي تشافي إلى أن نجم ريال مدريد توني كروس هو خليفته في الملاعب وذلك حسبما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وأوضح تشافي أن كروس بمثابة المحرك لريال مدريد، ويمتلك أسلوب لعب يذكره بنفسه كثيرا مؤكدا على أنه خلفيته في الملاعب الإسبانية.

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وعن نهائي دوري أبطال أوروبا، أكد تشافي على أمنيته بأن يحقق يوفنتوس اللقب بعد العمل الكبير الذي قدمه الفريق الإيطالي في السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أنه برشلوني ولن يتمنى بالتأكيد الفوز لريال مدريد في نهائي كارديف.

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التحرير

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