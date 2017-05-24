أخبار عاجلة

مساء dmc - آخر عمليات النصب العقاري اللي قامت بيها شركة "اسيتس" من خلال "مشروع سواني" -
ضبط 5 طن و500 كيلو بلح "مجهولة المصدر" في المنوفية -
بالصور.. ضبط 12 متسولا بالأماكن السياحية في بورسعيد -
محافظ الإسماعيلية يستقبل مسؤولًا بـ"المالية" -
إزالة 580 حالة تعدي على أراضي الدولة في قنا -
الشرطة البريطانية تتوقف عن تبادل المعلومات مع الولايات المتحدة -
إطلاق سراح امرأة تم القبض عليها على خلفية هجوم مانشستر -
عدوى المسالك البولية تهاجم النساء في حمامات السباحة -
الأخبار المتوقعة اليوم الخميس 25 مايو 2017 -
غدا.. دار الإفتاء تنظم احتفالا رسميا لاستطلاع هلال رمضان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

زامبيا تتأهل لدور الـ16 بمونديال الشباب وإيطاليا تنتفض على جنوب إفريقيا

Google+ Print
زامبيا تتأهل لدور الـ16 بمونديال الشباب وإيطاليا تنتفض على جنوب إفريقيا زامبيا تتأهل لدور الـ16 بمونديال الشباب وإيطاليا تنتفض على جنوب إفريقيا

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

لحق الزامبي إلى المتأهلين لدور الـ16 في مونديال الشباب المقام حاليًا في كوريا الجنوبية، وذلك بعد التغلب على إيران بنتيجة 4-2.

وتقدمت إيران في النتيجة مبكرا عن طريق ريزا شيكاري في الدقيقة 7 قبل أن يعزز نفس اللاعب النتيجة في الدقيق 49 من علامة الجزاء، ومن ثم قلص ساكالا النتيجة في الدقيقة 54 قبل أن يعدل مويبو النتيجة في الدقيقة 59.

وفرضت زامبيا سيطرتها على المباراة ليحرز باندا الهدف الثالث في الدقيقة 65 قبل أن يختتم داكا الرباعية في الدقيقة 71، ليرتفع رصيد زامبيا إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الثالثة وتجمد رصيد إيران عند النقطة الثالثة في المركز الثاني بإنتظار نتيجة مباراة البرتغال وكوستاريكا التي ستقام في تمام الساعة الواحدة بعد ظهر اليوم.

شاهد أيضا

وبدورها عوضت إيطاليا خسارتها في الجولة الأولى بالتغلب على جنوب إفريقيا بثنائية نظيفة ضمن مباريات المجموعة الرابعة، وسجل ريكاردو أورسوليني هدف الأزوري الأول في الدقيقة 23 من علامة الجزاء وعزز أندريا فافيلي من تقدم الطليان بإضافة الهدف الثاني في الدقيقة 57.

وارتفع رصيد إيطاليا بالتالي إلى 3 نقاط في المركز الثالث وتتزيلت جنوب إفريقيا المجموعة بلا رصيد وباتت على مقربة من توديع المونديال وذلك بإنتظار نتيجة مباراة اليابان وأوروجواي في تمام الساعة الواحدة بعد ظهر اليوم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
8 الصبح - المنتخب الوطني يدخل معسكر مغلق 3 يونيو إستعداداً لتونس

8 الصبح - المنتخب الوطني يدخل معسكر مغلق 3 يونيو إستعداداً لتونس

3 يونيو.. المنتخب يبدأ معسكره استعدادًا لمواجهة تونس

3 يونيو.. المنتخب يبدأ معسكره استعدادًا لمواجهة تونس

مساء الأنوار: تعقيب أحمد ناجى مدرب حراس مرمى المنتخب على نتيجتى مباراة الاهلى والزمالك الإفريقية

مساء الأنوار: تعقيب أحمد ناجى مدرب حراس مرمى المنتخب على نتيجتى مباراة الاهلى والزمالك الإفريقية

لهيطة يوضح حقيقة استبعاد كهربا من المنتخب

لهيطة يوضح حقيقة استبعاد كهربا من المنتخب