زامبيا تتأهل لدور الـ16 بمونديال الشباب وإيطاليا تنتفض على جنوب إفريقيا

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لحق المنتخب الزامبي إلى المتأهلين لدور الـ16 في مونديال الشباب المقام حاليًا في كوريا الجنوبية، وذلك بعد التغلب على إيران بنتيجة 4-2.

وتقدمت إيران في النتيجة مبكرا عن طريق ريزا شيكاري في الدقيقة 7 قبل أن يعزز نفس اللاعب النتيجة في الدقيق 49 من علامة الجزاء، ومن ثم قلص ساكالا النتيجة في الدقيقة 54 قبل أن يعدل مويبو النتيجة في الدقيقة 59.

وفرضت زامبيا سيطرتها على المباراة ليحرز باندا الهدف الثالث في الدقيقة 65 قبل أن يختتم داكا الرباعية في الدقيقة 71، ليرتفع رصيد زامبيا إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الثالثة وتجمد رصيد إيران عند النقطة الثالثة في المركز الثاني بإنتظار نتيجة مباراة البرتغال وكوستاريكا التي ستقام في تمام الساعة الواحدة بعد ظهر اليوم.

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وبدورها عوضت إيطاليا خسارتها في الجولة الأولى بالتغلب على جنوب إفريقيا بثنائية نظيفة ضمن مباريات المجموعة الرابعة، وسجل ريكاردو أورسوليني هدف الأزوري الأول في الدقيقة 23 من علامة الجزاء وعزز أندريا فافيلي من تقدم الطليان بإضافة الهدف الثاني في الدقيقة 57.

وارتفع رصيد إيطاليا بالتالي إلى 3 نقاط في المركز الثالث وتتزيلت جنوب إفريقيا المجموعة بلا رصيد وباتت على مقربة من توديع المونديال وذلك بإنتظار نتيجة مباراة اليابان وأوروجواي في تمام الساعة الواحدة بعد ظهر اليوم.