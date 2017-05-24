فيديو| تاريخ نهائيات الدوري الأوروبي قبل موقعة «ستوكهولم»

التحرير

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يحتضن ملعب الصداقة، في العاصمة السويدية ستوكهولم، نهائي الدوري الأوروبي "يوروبا ليج"، بين مانشستر يونايتد الإنجليزي وأياكس أمستردام الهولندي، اليوم الأربعاء، بقيادة تحكيمية للحكم الدولي السلوفاني دامير سكومينا، ويعاونه كل من جور برابروتنيك، وفوكان روبيرت، فيما سيكون جيانلوكا روكي حكمًا رابعًا.

وسمى ملعب المباراة النهاية الذي يتسع لنحو 50 ألف متفرج، بملعب الصداقة بعد حملة كبيرة شنتها السويد ضد البلطجة، ويعد الملعب الأساسي الثاني للمنتخب السويدي بعد ملعب راسوندا، وافتتح الملعب في عام 2012، بمباراة ودية جمعت بين السويد وإنجلترا، وفازت السويد حينها بنتيجة 4-2، بفضل هاتريك من نجم مانشستر يونايتد الحالي زلاتان إبراهيموفيتش.

ولعب أياكس 14 مباراة خلال مشواره في بطولة هذا الموسم فاز في 8 لقاءات وتعادل في 3 وخسر في 3 آخرين وسجل 24 هدفا واستقبلت شباكه 15 هدفًا، ونجح في تصدر مجموعته السابعة وتخطى ليجيا وارسو في دور الـ32 ومن ثم هزم كوبنهاجن في دور الـ16 وشالكة في ربع النهائي، قبل تخطي عقبة ليون في نصف النهائي، ويتصدر كاسبر دولبرج قائمة هدافي الفريق في المسابقة برصيد 6 أهداف.

وبدوره خاض مانشستر يونايتد 14 مباراة أيضا فاز في 9 مباريات وتعادل في 3 وخسر مباراتين، وسجل الفريق 23 هدفا واستقبلت شباكه 8 أهداف، وحل وصيفا في مجموعته الأولى وتخطى سانت إتيان في دور الـ32 ومن ثم روستوف في دور الـ16 وأندرلخت في دور ربع النهائي، وأخيرا سيلتا فيجو في نصف النهائي، ويتصدر كل من زلاتان إبراهيموفيتش وهنريك مخيتاريان قائمة هدافي الفريق في المسابقة برصيد 5 أهداف.

وتشير الأرقام إلى أن أياكس ومانشستر يونايتد تواجها في الدور الأول من كأس الاتحاد الأوروبي موسم 1976- 1977، وفاز أياكس ذهابا بهدف نظيف وفاز يونايتد أيضا بهدفين دون ردد، ومن ثم تواجه في دور الـ32 من مسابقة الدوري الأوروبي موسم 2011- 2-12 وفاز مانشستر خارج أرضه بهدفين دون رد وفاز أياكس في الأولد ترافورد بهدفين مقابل هدف.

وفيما يلي يستعرض «التحرير» آخر 7 نهائيات بالدوري الأوروبي:

- (2010) أتلتيكو مدريد 2-1 فولهام

- (2011) بورتو 1-0 براجا

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- (2012) أتلتيكو مدريد 3-0 أتليتكو بيلباو

- (2013) تشيلسي 2-1 بنفيكا

- (2014) إشبيلية 0-0 بنفيكا "4-2" ركلات ترجيح

- (2015) إشبيلية 3-2 دنيبرو دنيبروبتروفسك

- (2016) إشبيلية 3-1 ليفربول