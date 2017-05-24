جوارديولا واثق من خطف ثنائي آرسنال وتوتنهام.. ومانشستر يكافئ راشفورد

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رصدت الصحافة الإنجليزية اليوم، أخبار اللاعبين بعد نهاية الموسم، حيث يكثر الكلام في الوقت الحالي عن الميركاتو الصيفي ودخول الأندية بقوة من أجل تعزيز صفوفها للموسم المقبل.

كانت البداية من صحيفة "ميرور" البريطانية التي أشارت إلى ثقة مانشستر سيتي في الحصول على خدمات كيلي والكر وأليكسيس سانشيز الموسم المقبل مقابل 100 مليون جنيه إسترليني.

ويضع بيب جوارديولا الثنائي على رأس أولوياته خاصة أن سانشيز يتبقى في عقده موسم واحد فقط مع آرسنال ولم يوافق بعد على عرض المدفعجية لتجديد تعاقده مقابل الحصول على 250 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، وذلك بسبب غياب رجال أرسين فينجر عن المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وعلى الرغم من اهتمام كل من بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان بالحصول على خدماته، إلا أن مانشستر سيتي على ثقة في رغبة اللاعب التشيلي في الاستمرار بالدوري الإنجليزي.

كما يرغب جوارديولا في الحصول على خدمات والكر الذي يرغب في الرحيل إلى مدينة مانشستر، بدلا من تشيلسي أو بايرن ميونيخ، ولكن سيتوجب على السيتي دفع مبلغ مالي لن يقل عن 50 مليون إسترليني للحصول على خدماته.

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وبدورها أشارت صحيفة "ذا صن" البريطانية إلى رغبة مانشستر يونايتد في زيادة الأجر الأسبوع للاعب الشاب ماركوس راشفورد بنحو 10,000 جنيه إسترليني، وذلك بعد المستوى المميز الذي قدمه مع الفريق هذا الموسم على الرغم من صغر سنه.

كما تقدم نادي مانشستر سيتي، بعرض لتجديد عقد الحارس ويلي كابييرو، إلا أن الحارس الأرجنتيني يرغب في الحصول على ضمانات أولا من جوارديولا بأنه لن يشتري حارسا أخر في الصيف.

ومن جانبه أكد اللاعب الإنجليزي ديلي ألي على قدرة توتنهام على المنافسة بقوة على جميع الألقاب الموسم المقبل دون الحاجة إلى إنفاق الكثير من الأموال في الميركاتو المقبل، وذلك بشرط الحفاظ على نجوم الفريق وذلك حسبما نقل موقع "فور فور تو".

وقدم توتنهام موسما مميزا وأنهى الدوري في المركز الثاني خلف تشيلسي، وأوضح ألي أن توتنهام يمتلك مجموعة رائعة من اللاعبين يمتلكون الجودة العالية ويحرصون على العمل بقوة من أجل الفريق ومن الهام للغاية الحفاظ عليهم لتطوير مستوى الفريق أكثر وأكثر الموسم المقبل.

وأشار «ألي» إلى أن الأمر الوحيد المحبط هذا الموسم هو عدم قدرة توتنهام على تجاوز دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا إلا أنه اعتبر المشاركة فرصة جيدة لإكتساب الخبرات من أجل المشاركة بقوة الموسم المقبل.