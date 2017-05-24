محافظ أسيوط: استرداد 1134 فدانًا من أملاك الدولة

أسيوط - أسامة صديق:

أعلن المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، اليوم الأربعاء، عن استرداد مساحة 1134 فدانًا و113 ألف و108م2 مباني، وذلك من خلال إزالة 711 حالة تعد في 5 مراكز في اليوم الثامن على التوالي لحملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة بقرى ومراكز المحافظة.

وأشار محافظ أسيوط، في تصريحات صحفية، إلى أن حملات الإزالة تستهدف جميع التعديات ودون أي تمييز، مع مراعاة الضوابط والاشتراطات التي جرى وضعها، ومنها الأراضي داخل وخارج الزمام بمساحة 2 كم، بالإضافة إلى التعديات خارج الزمام على المباني والأراضي الصحراوية.

من جانبه، أوضح المهندس محمد عبد الجليل النجار، سكرتير عام المحافظة، أن حملات اليوم الثامن أزالت 51 حالة تعد على مساحة 4373 م2 داخل الزمام و16 حالة تعدى على مساحة 783 م2 داخل حدود 2 كم بمركز أسيوط، كما جرى إزالة 110 حالات على مساحة 5192 م2 داخل الزمام بمركز ديروط و92 حالة بمساحة 389 فدانًا و 11450 م2 داخل الزمام بمنفلوط، فضلاً عن إزالة 279 حالة على مساحة 91310 م2 داخل الزمام، و43 حالة بمساحة 629 فدانًا خارج الزمام بمركز الفتح، وكذا 120 حالة على مساحة 116 فدانًا داخل حدود 2 كم بمركز البداري.

وأضاف السكرتير العام، أنه جرى تشكيل عدة لجان بديوان عام المحافظة لتلقي الطلبات نظرًا للإقبال المتزايد من المواطنين الراغبين بتقنين وضع اليد على أراضي أملاك الدولة، وفقًا للضوابط والإجراءات التي وضعتها المحافظة في هذا الشأن.