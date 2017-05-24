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محافظ المنيا يناقش مع رؤساء الوحدات المحلية نتائج الإزالة

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محافظ المنيا يناقش مع رؤساء الوحدات المحلية نتائج الإزالة محافظ المنيا يناقش مع رؤساء الوحدات المحلية نتائج الإزالة

مصراوي Masrawy

اجتماع محافظ المنيا

المنيا - ريمون الراوي:

بحث عصام البديوى محافظ المنيا، النتائج التي أسفرت عنها حملات الإزالة التي نظمتها الوحدات المحلية بالتعاون مع الجهات الأمنية في الفترة من 17 وحتى 23 مايو الجاري.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده المحافظ مساء أمس بحضور اللواء نبيل منصور سكرتير عام المحافظة وجميع رؤساء المراكز والمدن على مستوى المحافظة وعدد من الجهات صاحبة الولاية على الأراضى المتعدى عليها، للوقوف على نسب تنفيذ حملات الإزالة والمساحات التي جرى حصرها واستردادها.

وأشاد المحافظ بالجهد المبذول من قبل الوحدات المحلية من خلال التنسيق مع الجهات المعنية في استرداد وحصر أراضى أملاك الدولة، موجها بضرورة الاهتمام بتكثيف الحملات على الطريق الصحراوي الشرقي بالتوازي مع الطريق الغربي.

وكلف المحافظ خلال اللقاء رئيس مدينة المنيا بإزالة جميع الإشغالات الواقعة على الكورنيش وإبرام عقد جديد مع أصحاب الأكشاك يحدد فيه المساحة المخصصة.

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